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DNA testi ile gerçek babasını buldu ve tazminat davası açtı

İzmir'de yaşayan 47 yaşındaki Berrin Aşık'ın, annesinin eskiden 'Yakınım' diyerek, tanıttığı iş adamı 71 yaşındaki Halim B.'ye açtığı babalık davası kapsamında yapılan DNA testinin sonucu belli oldu. Polis tarafından hastaneye götürülüp, örnek alınan Halim B.'nin, sonuçlara göre Aşık'ın yüzde 99,99 biyolojik babası olduğu belirlendi

DNA testi ile gerçek babasını buldu ve tazminat davası açtı

İzmir'de yaşayan 47 yaşındaki Berrin Aşık'ın, annesinin eskiden 'Yakınım' diyerek, tanıttığı iş adamı 71 yaşındaki Halim B.'ye açtığı babalık davası kapsamında yapılan DNA testinin sonucu belli oldu. Polis tarafından hastaneye götürülüp, örnek alınan Halim B.'nin, sonuçlara göre Aşık'ın yüzde 99,99 biyolojik babası olduğu belirlendi

31 Ağustos 2018 Cuma 01:22
DNA testi ile gerçek babasını buldu ve tazminat davası açtı

DNA testi ile gerçek babasını buldu ve tazminat davası açtı


Yıllarca babası bildiği Mehmet Acül'ün aslında öz babası olmadığını öğrenen 47 yaşındaki Berrin Aşık, gerçek babasının yıllarca annesinin 'bir yakınım' diye tanıtarak birlikte olduğu, iş adamı Halim Bükcüoğlu olduğunu öğrendi.

İzmir'de iki çocuk annesi Berrin Aşık, babası olarak bildiği Mehmet Acül'ün gerçek babası olmadığını öğrenince annesinin birlikte olduğu iş adamı Halim Bükcüoğlu'na babalık davası açtı. Mahkeme, duruşmalara gelmeyen adamın polis zoruyla kan ve doku örneği vermesine hükmetti.
Berrin Aşık'ın annesi Rezzan Acül, seneler önce çalışmak için Almanya'ya gitti; ancak eşi Mehmet Acül Türkiye'de kaldı. Rezzan Acül, iddiaya göre, Almanya'da iş adamı Halim B.'yle aşk yaşadı ve bu ilişkiden 1971 yılında Berrin Aşık dünyaya geldi. Acül, Berrin Aşık'ı Türkiye'ye getirdi ve bebeğin kendisinden olduğunu söylediği kocası Mehmet Acül'ün nüfusuna kaydettirdi.

Edinilen bilgilere göre, bir süre sonra biyolojik baba Halim B., kızını görmek isteyip, gelince Rezzan Acül, iş adamını hem kızına hem de kocasına 'Yakınım' diye tanıttı. Böylece B., kızıyla yakınlık kurdu. Yaklaşık 20 yıl önce de Berrin Aşık'a gerçek babasının kendisi olduğunu açıklayan B., kütüğüne alabilmesi için kızından babalık davası açmasını istedi. Bunun üzerine Aşık, dava açtı; ancak B.'nin isteği ve bu kez de gerçek babasının kendisinin olmadığını söylemesi üzerine davayı geri çekti.


MEZAR AÇILDI, ACÜL'ÜN BABASI OLMADIĞI BELİRLENDİ

Büyük şok yaşayan Berrin Aşık, İzmirli avukat Varol Turbay'a başvurdu. Aşık, 2012 yılında, Halim B.'ye hem babalık hem de babalığı benimsemediği ve kendisine sahip çıkmadığı gerekçesiyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. Davanın görüldüğü İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nin kararıyla 19 yıl önce ölen Mehmet Acül'ün mezarı 2014 yılında açıldı. Doku örnekleri alınan Acül'ün, Aşık'ın gerçek babası olmadığı anlaşıldı. Bu kararın kesinleşmesinin ardından mahkeme heyeti, yaklaşık 1 sene önce de Halim B.'den kan ve doku örneği alınıp, DNA testi yapılmasına karar verdi. Ancak B., 8 ay boyunca örnek vermedi. Mahkeme tarafından B. hakkında yakalama ve zorla getirme kararı çıkarıldı. B., mayıs ayında, İstanbul'da polis ekiplerince yakalanıp, Kartal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. B.'den kan ve doku örnekleri alındı.

'BUGÜNLERİN HESABINI SORMAK, BENİM HAKKIM'

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre, Halim B.'nin, Berrin Aşık'ın yüzde 99,99 biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.

Senelerdir birçok işte çalıştığını ve yoksulluk çektiğini belirten Berrin Aşık, "Ben inanmadığım bir davayı zaten açmazdım. Eğer benim babamsan, eğer ben bu dünyaya senin sayende gelmişsem sorumluluğunu tabii ki üstleneceksin. 2 çocuğumla birlikte bir lokma yiyecek bulamadığım günlerim oldu. Bugünlerin hesabını sormak, benim hakkım; diye düşünüyorum" dedi.

Avukat Varol Turbay ise aile mahkemesinin, 'polis zoruyla getirme' ve 'yakalama' gibi pek rastlanmayan kararla süreci hızlandırdığını belirtti. Bu tür kararların daha sık verilmesinin, davaların seyri açısından çok faydalı olacağını belirten Turbay, bu sayede belki de yıllardır çözülemeyen meselelerin çok kısa sürelerde çözülebileceğini söyledi.


 

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