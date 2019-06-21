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Doç. Dr. Ali Kemal Özcan | Öcalan yerli ve milli şahsiyet

Seçimlere 48 saat kala, Beka tartışmaları unutuldu, terör örgütü Apo'nun yazdığı mektup AK Parti'nin umutu oldu. MHP Lideri Bahçeli sessiz, TV ekranlarında Apdullah Öcalan 'Yerli ve Milli Şahsiyet' ilan edildi.

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan | Öcalan yerli ve milli şahsiyet

Seçimlere 48 saat kala, Beka tartışmaları unutuldu, terör örgütü Apo'nun yazdığı mektup AK Parti'nin umutu oldu. MHP Lideri Bahçeli sessiz, TV ekranlarında Apdullah Öcalan 'Yerli ve Milli Şahsiyet' ilan edildi.

21 Haziran 2019 Cuma 09:12
Doç. Dr. Ali Kemal Özcan | Öcalan yerli ve milli şahsiyet

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan | Öcalan yerli ve milli şahsiyet

Terör örgütü elebaşının avukatları dışında ilk kez görüşmesine izin verilen akademisyen Abdullah Öcalanİmralı'dan getirdiği mektup ve açıklamaları ortalığı karıştırdı..

Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kilitlenirken, AK Parti'nin yeni açılım süreci çerçevesinde İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mektuba çevrildi. Mektubun içeriği kadar, mektubu taşıyan öğretim üyesi dün geceye damgasını vurdu. Munzur Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın açıklamaları sert tartışmalara neden oldu. 

Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına konuk olarak Prof. Dr. Ersan Şen, Doç. Dr. Basri Yalçın, Doç. Dr. Barış Doster, Prof. Dr. Aytuf Atıcı, Ak Parti eski milletvekili Galip Ensarioğlu ile Dr. Hüseyin Alptekin katıldı. Programa AK Parti adına söz alan katılımcıların, Öcalan'ın mektubunu getiren öğretim üyesini savunmaya çalışmaları dikkat çekti.

PKK'nın kurucusu, bebek katili Abdullah Öcalan için söylediği sözler yüzünden telefon bağlantısına son verildi. 

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINI AVUKATLARI GİZLEMİŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi İmralı'da yatan bebek katili Abdullah Öcalan, AK Parti lehine devreye girdiği iddiaları tartışmaların odağı haline geldi. Öcalan'ın önceki gün avukatları aracılığı ile gönderdiği mektubunu açıklamadığını İmralıda öğrendiğini söyleyen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan "Öcalan söz konusu mektubu ve ilave notları benim aracılığımla yeniden avukatlarına iletmemi ve  kamuoyuna açıklamamı istedi" diyerek dün basın toplantısı düzenledi. 
Habertürk'e telefonla bağlanan Öztürk kendisini sorumlu bir vatandaş olarak hissettiği için İmralı'da Abdullah Öcalan'a gittiğini belirterek ilginç açıklamalarda bulundu..

Özcan Habertürk kanalında canlı yayına katılarak adeta örgüt propagandası yaptı.  Özcan programda şunları söyledi "Sosyoloji çalışırız, toplumu çalışırız, bireyleri çalışırız. Ben Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve vatandaşlık sıfatı ile görüştüm. Bu örgütün liderliği, iç dinamikleri ve sosyolojisini çalışırım. Dünya çapında bu konuda yapılmış başka bir disiplin çalışma yoktur. Öcalan'ın talebi ve devletin onayı ile, aynı zamanda bir akademisyen olarak görüştüm. Görüşmede devlet yetkilileri de vardı.. Yasal bir görüşmeydi."


Nedir Ne Değildir'de Öcalan'ın kaleme aldığı notları açıklayan ve 25 yıldır Öcalan okumaları yaptığını söyleyen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan "Ben Öcalan'ın felsefesi ve tarihi konusunda araştırmalarını yaptım. Abdullah Öcalan'ın özgün çözümlemeleri vardır. Abdullah Öcalan benim kanaatimce bir Kürt ihtilali lideridir ama aynı zamanda yerli ve milli bir şahsiyettir" şeklindeki sözleri geceye damgasını vurdu. Özcan'ın bu sözlerinin ardından yayından alındı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Ali Kemal ÖzcanAbdullah ÖcalanPKKTerörİmralıAk Parti
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