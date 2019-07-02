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Doğalgaz patlaması halkı sokağa döktü

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Elmas Traş Sokaktaki 3 katlı bir binada gece yarısı meydana gelen patlama vatandaşları sokağa döktü..

Doğalgaz patlaması halkı sokağa döktü

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Elmas Traş Sokaktaki 3 katlı bir binada gece yarısı meydana gelen patlama vatandaşları sokağa döktü..

02 Temmuz 2019 Salı 06:56
Doğalgaz patlaması halkı sokağa döktü

Doğalgaz patlaması halkı sokağa döktü

Gece yarısı patlama sesi ile uyanan vatandaşlar ortaya çıkan gaz kokusu ile paniğe kapıldı. Polis önlem alırken vatandaşlar uzun süre sokakta bekledi.


Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde, ‘doğalgaz patlaması’ sesleriyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Daha sonra doğalgaz kaçağı olduğu anlaşılınca mahalleli rahat nefes aldı..

Olay, gece saatlerinde Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Elmas Traş Sokaktaki 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bahçesindeki doğalgaz kutusunda kaçak meydana geldi. Kaçağı fark eden bina sakinlerinden biri panikle dışarı çıkıp, ‘doğalgaz patlaması’ var deyince, mahalleli panikle sokağa döküldü.

Her yere saran kokudan ağız ve burunlarını kapatan vatandaşlar, kaçağın meydana geldiği yerden uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kaçağı keserek durumu kontrol altına aldı. 
Kimsenin yaralanmadığı olayda, durumun kontrol altına alınmasının ardından vatandaşlar evlerine döndü.

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BeyoğluPatlamaDoğalgazPolisİĞDAŞSon Dakika Haber
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