Doğan Holding binasında operasyon

Doğan Holding’in Üsküdar’daki merkez binasına sabah saatlerinden ititbaren gelen polisler arama yaptı.Yapılan arama sonrası Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile holdingin eski yöneticilerinden Yahya Üzdiyen gözaltına alındı.Doğan Holding’den konu hakkında yapılan açıklamadadenildi

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