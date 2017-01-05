Doğan Holding binasında operasyon

Doğan Holding’in Üsküdar’daki merkez binasına sabah saatlerinden ititbaren gelen polisler arama yaptı.Yapılan arama sonrası Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile holdingin eski yöneticilerinden Yahya Üzdiyen gözaltına alındı.
Doğan Holding’den konu hakkında yapılan açıklamada “Bu sabah Şirketimizin Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel’in ve eski Yöneticimiz Yahya Üzdiyen’in daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu’nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır.Sözkonusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup,şirketimiz ve bağlı ortaklıkların faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmammaktadır.Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz devam etmektedir.Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu taktirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır” denildi