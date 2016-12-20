Doğu buz kesti: Sibirya soğukları iş makinalarını bile dondurdu

KUYUMCUDAN OTOBÜS DURAĞINA ISITICI

BELEDİYENİN İŞ MAKİNELERİ DONDU

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kara kış, doğu anadolu bölgesini adete dondurdu.'nde etkili olan kar yağışı ardından başlayan Sibirya soğukları kent merkezlerini buza çevirdi. Dün gece Bölgenin en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 38.1 ile Ardahan'ı Göle İlçesi oldu.Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesindeki tüm göl, nehir ve akarsuların yüzeyi buz tuttu. Kendiliğinden çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu ise 3 metreyi buluyor. Yine buz tutan yollarda araç ve kaldırımlarda ise bulunanlar güçlükle ilerliyor. İnsan yaşamını tehdit eden buz sarkıtları için Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı, apartman ve işyerlerinin saçaklarında oluşan buzları kırmak için 5 yıl önce kurulan 'tim' gün boyu çalışmalarını sürdürüyor. Yangın merdiveni ile buz sarkıtlarının bulunduğu yere ulaşan itfaiye erleri, demir mızraklarla çatılardaki sarkıtları düşürüyor. Belediye ayrıca Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte vatandaşların kışın özellikle otobüs beklerken üşümemeleri, yazın da sıcaktan korunmaları için yapılan klimalı otobüs duraklarının sayısı çoğalttı.Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ta bir kuyumcu işyeri önündeki çevresi açık olan otobüs durağında bekleyen yolcuların üşümemesi için örnek bir davranışta bulundu. Özfer Koçak, Faikbey Caddesi üzerindeki durağa, dükkanından uzatma kablosu ile ocak bağladı. Durakta bekleyen özellikle çocuklar ısıtıcının yanından ayrılmıyor. Durakta bekleyen yolcular Özfer Koçak'a teşekkür etti. Kuyumcu Özfer Koçak, şöyle dedi:"Kars, en soğuk günlerini yaşıyor. Otomobillerimizi güçlükle çalıştırıp işyerimize geliyoruz. Durakta beklemek zorunda kalanlar bu sıkıntıyı iliklerine kadar yaşıyor. Belki bir çözüm değil ama işyerimin önündeki durakta bekleyenlerin ısınması için elektrikli ocak bıraktım. Gün boyu yanan ocağı akşam işyerimi kapatana kadar yakıyorum. Ama Kars gibi soğuk kentlere içerisinde klima olan kapalı ve sensörlü duraklar yapılmalı."Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Doğu Anadolu Bölgesinde en soğuk yerleşim biriminin sıfırın altında 38.1 ile Ardahan'ı Göle ilçesi olduğunu açıkladı. Yine sıfırın altında olmak üzere termometreler, Erzurum'un Takman ilçesinin Hacıömer köyünde 36.5, Erzurum havalimanında 34.6, Ağrı'da 34, Erzurum'da 26.3, Kars ve Muş'ta 25.9, Ardahan'da 25.7, Iğdır'da 19.3 ve Erzincan'da 18.4 olarak ölçüldü.Sibirya soğuklarının görüldüğü Muş'ta belediyenin iş makineleri ve araçlar dondu. Kapalı garajda olmasına rağmen mazot depoları donan iş makinelerinin altına el arabalarıyla ateş bırakan belediye personelleri, araçların çalışması için yoğun çaba harcadı. Araçları donanlar ise, takviye kabloları ve pürmüz tüpüyle donan araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Donan iş makineleri için belediye garajına gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, donan iş makineleri için biran önce ısıtılarak iş başı yapması için personellere talimat verdi. Kar temizleme çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Feyat Asya, şöyle dedi:"Hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulması araçlarımızın çoğunu dondurmuş durumda. Sabahın erken saatlerinde ekiplerimiz araçlarını önce ısıtmak şartıyla altlarına ateş bırakmak suretiyle çalışma alanına ancak intikal edebildiler. Öğlen saatleri olmasına rağmen hala iş makinelerimiz halen ısıtılamadı ve çalışmıyor. Bu anlamda kar yağışıyla birlikte soğuk havanın etkisini göstermesinden dolayı ekiplerimiz zor şartlarda çalışmaktadır.Dileğimiz inşallah bu havaların normale dönüşmesi ve çalışmalarımıza son sürat devam etmek. Özellikle iş makineleri, greyder ve dozerler donmuş durumda. Kamyonlarımızda donmuştu onlara sabah erken saatlerde müdahale edildi, onlar çalıştırıldı. Ancak itfaiye araçlarımız, vidanjör ve kanalizasyon açma iş makinelerimiz şu anda donmuş durumdadır. Kapalı garaj içerisinde bu araçlarımız donmuş durumda. Isıtma sistemi olarak hangarımızın içerisinde kalorifer var. Yalnız hangar büyük olduğu için, hava sıcaklığı da sıfırın altında 30 dereceye kadar düşünce yeterli olmadı."