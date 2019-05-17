Doktorun evinden tarih fışkırdı



Evinde adeta yakın tarihin en önemli simgelerini toplayan Doktor Seyfi Arıkan'ın vefatından 27 yıl sonra yıkılan evi, görenleri hayrete düşürdü. Bazıları Gemlik tarihine ışık tutan çok sayıda obje etrafa satılırken, Dr. Seyfi Arıkan'ın yakın arkadaşı "Bunlara sahip çıkmak için çaba sarfettim ama olmadı" diyerek dert yandı.



Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1992 yılında hayatını kaybeden bölgenin sevilen doktoru Seyfi Arıkan'ın kontrollü olarak yıkılan evinden çıkan tarihi sağlık gereçleri, sikkeler, klasik motosiklet, eski paralar ve subay kıyafetleri, görenleri şaşırttı...

Gemlik'te 1945 yılında belediye doktoru olarak göreve başlayan ve 1992 yılında hayatını kaybeden ilçenin sevilen doktoru Seyfi Arıkan'ın ahşap evi, bakımsızlık nedeniyle tehlike saçtığı gerekçesiyle Belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Yıkım sırasında evden çıkan tarihi sağlık gereçleri, eski para ve sikkeler, antika motosiklet, subay kıyafetleri, görenleri şaşırttı. Evden çıkanlar, Seyfi Arıkan'ın arkadaşı Murat Çengeltaş'a teslim edildi.



Konuyla ilgili konuşan Çengeltaş, ''Doktor Seyfi, Gemlik´in en önemli tarihlerinden biridir. İşini layıkıyla yapan vatan ve millet sevdalısı bir doktordu. Vefatının ardından ne yazık ki evine ve eşyalarına sahip çıkamadık. Ancak yıkım esnasında müzelik olacak birçok eşyası olduğunu biliyordum. İleride Gemlik´te bir müze yapılır diye tüm eşyalarına sahip çıkmaya çalıştım. Ben bunlara bakmasam almasam hepsi çöp olup gidecekti. Ben müze açıldığında tüm bu eşyaları o müzeye bağışlayacağım" dedi.



