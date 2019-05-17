Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
86771
ALTIN
247.281
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6701
EURO
6.7137

Doktorun evinden tarih fışkırdı

Bursa Gemlik'in sevilen simalarından ilçede uzun yıllar doktorluk yapan Seyfi Arıkan'ın vefatının ardından geride kalan eşyaları evi yıkılırken ortaya saçıldı..

Doktorun evinden tarih fışkırdı

Bursa Gemlik'in sevilen simalarından ilçede uzun yıllar doktorluk yapan Seyfi Arıkan'ın vefatının ardından geride kalan eşyaları evi yıkılırken ortaya saçıldı..

17 Mayıs 2019 Cuma 17:26
Doktorun evinden tarih fışkırdı

Doktorun evinden tarih fışkırdı


Evinde adeta yakın tarihin en önemli simgelerini toplayan Doktor Seyfi Arıkan'ın vefatından 27 yıl sonra yıkılan evi, görenleri hayrete düşürdü. Bazıları Gemlik tarihine ışık tutan çok sayıda obje etrafa satılırken, Dr. Seyfi Arıkan'ın yakın arkadaşı "Bunlara sahip çıkmak için çaba sarfettim ama olmadı" diyerek dert yandı.


Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1992 yılında hayatını kaybeden bölgenin sevilen doktoru Seyfi Arıkan'ın kontrollü olarak yıkılan evinden çıkan tarihi sağlık gereçleri, sikkeler, klasik motosiklet, eski paralar ve subay kıyafetleri, görenleri şaşırttı...

Gemlik'te 1945 yılında belediye doktoru olarak göreve başlayan ve 1992 yılında hayatını kaybeden ilçenin sevilen doktoru Seyfi Arıkan'ın ahşap evi, bakımsızlık nedeniyle tehlike saçtığı gerekçesiyle Belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Yıkım sırasında evden çıkan tarihi sağlık gereçleri, eski para ve sikkeler, antika motosiklet, subay kıyafetleri, görenleri şaşırttı. Evden çıkanlar, Seyfi Arıkan'ın arkadaşı Murat Çengeltaş'a teslim edildi.


Konuyla ilgili konuşan Çengeltaş, ''Doktor Seyfi, Gemlik´in en önemli tarihlerinden biridir. İşini layıkıyla yapan vatan ve millet sevdalısı bir doktordu. Vefatının ardından ne yazık ki evine ve eşyalarına sahip çıkamadık. Ancak yıkım esnasında müzelik olacak birçok eşyası olduğunu biliyordum. İleride Gemlik´te bir müze yapılır diye tüm eşyalarına sahip çıkmaya çalıştım. Ben bunlara bakmasam almasam hepsi çöp olup gidecekti. Ben müze açıldığında tüm bu eşyaları o müzeye bağışlayacağım" dedi.


 

Büşra öğretmen ölümden döndü
Büşra öğretmen ölümden döndü
Gemiyi karadan yürüttüler
Gemiyi karadan yürüttüler
Kız arkadaşını zeytinlikte beklerken öldürüldü
Kız arkadaşını zeytinlikte beklerken öldürüldü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: Gemlik için planlama süreci başlıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: Gemlik için planlama süreci başlıyor
'Gemlik'te 50 bin vatandaşımızı deprem riskinden kurtaracağız'
'Gemlik'te 50 bin vatandaşımızı deprem riskinden kurtaracağız'
Japonlar da 'Gemlik zeytini' yemeye başladı
Japonlar da 'Gemlik zeytini' yemeye başladı
TIR ile kahvenaye daldı: Eniştesine kızdı bunu yaptı
TIR ile kahvenaye daldı: Eniştesine kızdı bunu yaptı
Harun Kolçak son yolculuğuna uğurlanıyor
Harun Kolçak son yolculuğuna uğurlanıyor
Anahtar Kelimeler:
BursaGemlikDoktor Seyfi Arıkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı
Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı
Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit
Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlaştırıldı
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlaştırıldı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı
Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı
19 Mayıs 100 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene
19 Mayıs 100 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene
Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular
Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort