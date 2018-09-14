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Dolu araçları çatıları vurdu: Yüzlerce araç hasar gördü

Kastamonu'da dün saat 18.00 sıralarında hava karardı, ardından dolu yağışı başladı. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış sırasında ceviz büyüklüğündeki dolu ve araçlara zarar verdi. 

Dolu araçları çatıları vurdu: Yüzlerce araç hasar gördü

Kastamonu'da dün saat 18.00 sıralarında hava karardı, ardından dolu yağışı başladı. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış sırasında ceviz büyüklüğündeki dolu ve araçlara zarar verdi. 

14 Eylül 2018 Cuma 09:28
Dolu araçları çatıları vurdu: Yüzlerce araç hasar gördü

Dolu araçları çatıları vurdu: Yüzlerce araç hasar gördü


Kastamonu'yu dolu yağışı vurdu; 370 araç ve 90 evde hasar Kastamonu kent merkezinde dün akşam saatlerinde 20 dakika etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışında ilk belirlemelere göre 370 araç ve 90 evin hasar gördüğü belirtildi.

Kastamonu'da dün saat 18.00 sıralarında hava karardı, ardından dolu yağışı başladı. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış sırasında ceviz büyüklüğündeki dolu ve araçlara zarar verdi. 

Dolu nedeniyle araçların camları kırıldı, ev ve işyerlerinin duvarları ile çatıdaki kiremitler delik deşik oldu. 


Elektrik ve internet bağlantılarının da kesildiği kentte hayat felç oldu. Emniyet araçlarında da dalu nedeniyle hasar oluştu.


Kastamonu Valiliği, etkili olan dolu yağışının ardından kriz merkezi kurdu. Kriz merkezine gece yarısı sıralarına kadar 370 aracın ve 90 evin hasar gördüğüne ilişkin talep geldiği belirtilen açıklamada, bugün ise hasar tespit çalışmalarının başlayacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"İlimizde 13.09.2018 günü akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezine saat 23.40 itibariyle 370 adet araç ve 90 adet ev hasarına ilişkin talep alınmıştır.


Kriz merkezimize vatandaşlarımızın talepleri sabaha kadar alınmaya devam edecektir. 14.09.2018 Cuma gününden itibaren mesai saatleri dâhilinde valiliğimizde bulunan açık kapı biriminde de vatandaşlarımızın taleplerini yapabileceklerdir. 

Oluşturulan afet hasar tespit ekiplerince hasar/zarar tespit çalışmaları 14.09.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır."

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