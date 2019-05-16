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Drift manyağı lise öğrencilerinin arasına daldı, 7 yaralı var

Okuldan çıkıp evlerine doğru giden liseli öğrencilerin arasına dalan dirft teröristinin kullandığı otomobil 5'i kız, 7 öğrenciyi yaraladı. 

Drift manyağı lise öğrencilerinin arasına daldı, 7 yaralı var

Okuldan çıkıp evlerine doğru giden liseli öğrencilerin arasına dalan dirft teröristinin kullandığı otomobil 5'i kız, 7 öğrenciyi yaraladı. 

16 Mayıs 2019 Perşembe 12:17
Drift manyağı lise öğrencilerinin arasına daldı, 7 yaralı var

Drift manyağı lise öğrencilerinin arasına daldı, 7 yaralı var

Büyükçekmece'de okuldan çıkan kız öğrencilere hava atmak isteyen trafik magandasının kullandığı araz kazaya neden oldu. 7 öğrenciyi ezerek bahçe duvarına sıkıştıran Oğuz B. adlı maganda gözaltına alındı.

Kiminin altında babasının, kimisinin altında arkadaşının aracı, kimi ise kiralık otomobillerle özellikle okullarda öğrencilerin çıkış saatleri sırasında yollarda terör havası estiren sorumsuz sürücüler vatandaşları çileden çıkardı. Hem kendilerinin hem de yoldan geçenlerin canını hiçe sayan trafik teröristlerinin çoğu ehliyetsiz olmasına rağmen neden oldukları kazalar can yakmaya devam ediyor.

Büyükçekmece'de evlerine gitmek için evden çıkan liseli kız öğrencilere hava atmak isteyen drift manyağı gencik kullandığı araç faciaya neden oldu. 7 öğrenciyi bahçe duvarına sıkıştırarak hastanelik eden Oğuz B. adlı trafik magandası göz altına alındı. Ancak kaza sırasında can kaybının olmaması yüzünden bugün salıverilmesi bekleniyor.

KAÇARKEN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükçekmece’de dar sokakta drift yapmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, ders bitimi evine dönen 7 lise öğrencisine çarparak bahçe duvarına sıkıştırdı. Kazada öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.


Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5’i kız 2’si erkek 7 lise öğrencisi, ders bitiminde evlerine gitmek üzere yola çıktı. Sokağa giren öğrenciler birden Oğuz B. isimli sürücünün kullandığı 34 BYL 986 plakalı aracın sesini duydu. Araç sürücüsü görgü tanıklarının iddiasına göre, ‘drift’ diye tabir edilen tekerlek kaydırma hareketini yapmaya çalıştı. Sürücü Oğuz B. daha sonra duramayarak bahçe duvarı dibinde yürüyen öğrencilere çarptı.

BAHÇE DUVARI YIKILDI, ÖĞRENCİLER YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisi ile evin bahçe duvarı yıkılırken, öğrencilerin 4’ü bahçeye 3’ü ise yola savruldu. Kazayı gören diğer öğrenciler ise öğretmenlerine, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile öğrenciler ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı.

“KIZLARA HAVA ATMAK İÇİN DRİFT YAPTI"

Kazayı şahit olan bir lise öğrencisi, “Yoldan geliyordu kızlara hava atmak için drift yapmaya çalıştı. Ondan sonra kontrolünü kaybetti” dedi. Olay yerinde bulunan bir diğer vatandaş ise tepkisini dile getirerek, “Drift atmışlar, biz görmedik ama öğrenci arkadaşlar görmüş. Drift attıktan sonra 7 öğrenciye çarpıp duvara vuruyor. Duvar da yıkılmış” diye konuştu.
Öte yandan yaşanan olaya karışan aracın fren yapması sonrası oluşan lastik izleri ise dikkatlerden kaçmadı. 7 öğrencinin yaralandığı olaya karışan Oğuz B. ise gözaltına alındı.

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Son Güncelleme: 18.05.2019 15:11
Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceDriftMagandaTrafik
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