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Drone kabusu pilotların korkulu rüyası oldu

Alınan tüm önlemlere, ağır para cezalarına rağmen, drone kullanıcıları hava limanları üstünde uçuş yaparak sivil ulaşımı büyük riske atıyor.

Drone kabusu pilotların korkulu rüyası oldu

Alınan tüm önlemlere, ağır para cezalarına rağmen, drone kullanıcıları hava limanları üstünde uçuş yaparak sivil ulaşımı büyük riske atıyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:58
Drone kabusu pilotların korkulu rüyası oldu

Drone kabusu pilotların korkulu rüyası oldu


Yolcu uçaklarının güzergahında drone uçuran magandaları ne ağır para cezaları caydırıyor ne de uyarılar. İstanbul semalarında öğlen saatlerinde drone alarmı yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarında yolcu uçağının 30 metre üstünde uçan dronu kullananların yakalanması için güvenlik güçleri bölgede arama çalışması yürütüyor. 8 bin 438 TL cezai işlem uygulanacağının duyurulması da uçuş güzergahında drone uçurulmasına engel olamadı. Öğlen saatlerinde İstanbul hava sahasında bir yolcu uçağının pilotu, 457 metre yükseklikte drone ile karşılaştı. Pilot, 30 metre üzerinden drone geçtiği bilgisini hava trafik kontrol merkezi ile paylaştı

YOLCULARIN HAYATINI RİSKE ATTI

Uçakların uçuş hatlarında, olası bir çarpma tehlikesi nedeniyle drone uçurulması yasak.  Ancak alınan tüm önlemlere, para cezaları olmasına ve tüm uyarılara rağmen uçuş güzergahlarında drone uçurulmaya devam ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, bugün öğlen saatlerinde de İstanbul semalarında uçuş hattında uçurulan bir drone hareketli anların yaşanmasına yol açtı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan bir uçağın pilotu, 30 metre üzerlerinden drone geçtiği bilgisi paylaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçen bir pilot, "1500 feet'te (457) yaklaşık 100 feet (30 metre) üstümüzden beyaz bir drone geçti" anonsunu yaptı. Bunun üzerine kontrolör, "100 feet olarak aldım teşekkür ederim" cevabını verdi.

DRONE UÇURANLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Uçuş hattında yasak olmasına rağmen drone uçuranların tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Pilotun raporu üzerine hava trafik kontrolörü diğer uçakların drone'dan dolayı olası bir tehlikeyle karşılaşmaması adına da bilgilendirdiği öğrenildi. Atatürk Havalimanı'nda tel örgülerin üzerine İngilizce ve Türkçe yazılan "Drone Uçurmak Yasaktır" levhası konulmuştu ancak bu levhalar da drone uçurulmasına engel olamamıştı.

DÜNYA GENELİNDE DE ARTIYOR

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) verilerine göre ABD'de pilotların drone ile karşılaşmasında sürekli artış yaşanıyor. FAA'e göre ABD'de pilotlardan, vatandaşlardan ve kolluk kuvvetlerinden insansız hava aracı raporları son iki yılda çarpıcı biçimde arttı. FAA her ay 100'den fazla rapor alıyor. FAA'nin dana önce yaptığı bir araştırmaya göre drone'ların olası bir çarpmada aynı büyüklükteki kuşlardan daha fazla hasara yol açabileceği belirtilmişti. Bu yılın ocak ayında New Jersey'deki Uluslararası Newark Liberty Havalimanı'nı, bölgede görüldüğü belirtilen iki drone nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatmıştı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise Londra Gatwick´te drone ihbarları nedeniyle 2 gün boyunca bine yakın uçuş gerçekleşmedi. Ocak ayında ise Londra'nın en büyük havaliman Heathrow yakınlarında bir drone tespit edilmesi üzerine kalkışlar 1,5 saat durmuştu.

UÇUŞA YASAK BÖLGELERDE UÇURANLARA 8 BİN 438 TL CEZASI VAR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) drone ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 8 bin 438 TL idari para cezası uyguluyor. Özel hayatın gizliliğini ihlal edilmesi ve güvenliğin tehlikeye atılması halinde ise 2 bin 124 TL cezai işlem uygulanıyor. İHA pilotları veya şahısları izinsiz veya kayıtsız tescil olmadan uçuş yapılması halinde de 8 bin 498 TL cezai işleme tabi tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
DroneSabiha Gökçen Havalimanı
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