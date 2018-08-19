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Düğünde atılan havai fişekler orman yaktı

Muğla’nın Ula ilçesinde dün akşam saatlerinde gölet çevresindeki bir düğünden atıldığı ileri sürülen havai fişek ormanı yaktı. 

Düğünde atılan havai fişekler orman yaktı

Muğla’nın Ula ilçesinde dün akşam saatlerinde gölet çevresindeki bir düğünden atıldığı ileri sürülen havai fişek ormanı yaktı. 

19 Ağustos 2018 Pazar 09:32
Düğünde atılan havai fişekler orman yaktı

Düğünde atılan havai fişekler orman yaktı

Düğün sahibinin itirazlarına rağmen atılan havai fişetler orman yangını çıkardı. Muğla’nın Ula ilçesinde dün akşam saatlerinde gölet çevresindeki bir düğünden atıldığı ileri sürülen havai fişek orman yangınına neden oldu. Yangında yaklaşık bir hektarlık alan kül oldu


Muğla’nın Ula ilçesinde dün akşam saatlerinde gölet çevresindeki bir düğünden atıldığı ileri sürülen havai fişek ormanı yaktı. 

Edinilen ilk bilgilere göre, Ula Göleti çevresinde bulunan tesisteki düğünde havai fişek ile birlikte dilek feneri uçuruldu. Patlatılan havai fişek tesisin çevresindeki ormanlık alana düştü. Ormanlık alandaki kuru otların tutuşması sonrası alevler gölet etrafındaki çam ormanlarına sıçradı.

Ula Göleti yakınında bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Helikopter Filosu ekipleri ve  Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Menteşe ve Ula Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, daha fazla büyümeden kontrolü sağladı. Yaklaşık bir hektarlık alanın yandığı yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

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