Düğüne ambulansla gitmişler: Bakanlık o şahısları arıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bir yakınlarının düğününe ambulansla giden görevliler hakkında bakanlık inceleme başlattı. Bafra Kaymakamı'nın yol kontrolü sırasında tesadüfen ortaya çıkan acı gerçek, 112 Acil Sağlık araçlarının, sorumsuzca kullanıldığını gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanlığı, basında çıkan "Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" haberin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığınca, " Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" başlığıyla basına yansıyan olayla ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğince inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan, medyada "Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bafra ilçesinde yaşanan olayla ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği tarafından inceleme başlatıldığı belirtilerek, "İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesi kullanıldı.