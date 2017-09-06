Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109612
ALTIN
147.006
DOLAR
3.4248
STERLİN
4.4667
EURO
4.0844
'Beşiktaş JK Şeref Turu' başlıyor
'Beşiktaş JK Şeref Turu' başlıyor
Türkiye'nin umutları yeşerdi
Türkiye'nin umutları yeşerdi
'Cenk Tosun Hırvatistan'ı yıktı'
'Cenk Tosun Hırvatistan'ı yıktı'
Houston Rockets rekor fiyata satıldı
Houston Rockets rekor fiyata satıldı
Ufuk Sarıca: Böyle bir kader maçını kazandığımız için çok mutluyum
Ufuk Sarıca: Böyle bir kader...

Düğüne ambulansla gitmişler: Bakanlık o şahısları arıyor

Bafra'da kaymakamın yaptığı yol denetimi sırasında tesadüfen durdurulan ambulansla düğüne gittikleri belirlenen görevliler hakkında yasal süreç başlatıldı.

Düğüne ambulansla gitmişler: Bakanlık o şahısları arıyor

Bafra'da kaymakamın yaptığı yol denetimi sırasında tesadüfen durdurulan ambulansla düğüne gittikleri belirlenen görevliler hakkında yasal süreç başlatıldı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 20:39
Düğüne ambulansla gitmişler: Bakanlık o şahısları arıyor

Düğüne ambulansla gitmişler: Bakanlık o şahısları arıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bir yakınlarının düğününe ambulansla giden görevliler hakkında bakanlık inceleme başlattı. Bafra Kaymakamı'nın yol kontrolü sırasında tesadüfen ortaya çıkan acı gerçek, 112 Acil Sağlık araçlarının, sorumsuzca kullanıldığını gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanlığı, basında çıkan "Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" haberin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığınca, " Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" başlığıyla basına yansıyan olayla ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğince inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan, medyada "Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bafra ilçesinde yaşanan olayla ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği tarafından inceleme başlatıldığı belirtilerek, "İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Düğüne Ambulansla Gitmişler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim dünyasının acı kaybı: Şerif Mardin hayatını kaybetti
Bilim dünyasının acı kaybı: Şerif Mardin hayatını kaybetti
Türk Bayrağı'nı çöpe attılar
Türk Bayrağı'nı çöpe attılar
Kuzey Irak havadan vuruldu; Zap'ta 8 terörist öldürüldü
Kuzey Irak havadan vuruldu; Zap'ta 8 terörist öldürüldü
Kuveyt'te trafik polisinin Türk Bayrağı sevgisi
Kuveyt'te trafik polisinin Türk Bayrağı sevgisi
Çatalca halkı şehit Er Halil İbrahim Güler'i uğurladı
Çatalca halkı şehit Er Halil İbrahim Güler'i uğurladı
Eren'in katili PKK'lılar için kıskaç daralıyor: Maçka'da sürek avı
Eren'in katili PKK'lılar için kıskaç daralıyor: Maçka'da sürek avı
Trakya'nın lezzetleri bu festivalde buluşuyor; Süleymanpaşa'da şenlik var
Trakya'nın lezzetleri bu festivalde buluşuyor; Süleymanpaşa'da şenlik var
Kato'da piknik yapan işadamı, askerlere moral verdi
Kato'da piknik yapan işadamı, askerlere moral verdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim