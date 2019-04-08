Eda Kaymaklı cinayeti, katili sevgilisi çıktı



Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'yı 6 yaşındaki kızının yanında öldüren katilin kıskançlık krizine yakalanan sevgilisi olduğu bildirildi.

Mersin dün yeni bir kadın cinayetiyle gündeme geldi. Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı (38),apartmanın 12'nci katındaki dairede, 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, küçük kızı evin bir odasında korkudan saklanırken buldu. Cinayeti Kaymaklı'nın erkek arkadaşı olan U.T.'nin kıskançlık nedeniyle işlediği öğrenildi



Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, boşanma aşamasında olduğu eşinden ayrılan, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'nın (38) birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızının çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Eda Kaymaklı'nın cesediyle karşılaştı.

KORKUDAN ODAYA SAKLANDI

Edinilen bilgilere göre Eda Kaymaklı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, korkudan evin bir odasına saklanan adı açıklanmayan küçük kız ise polis ekipleri tarafından korumaya alındı. Eda Kaymaklı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.



KATİL ZANLISI SEVGİLİSİ ÇIKTI

Eda Kaymaklı'nın katil zanlısı olarak erkek arkadaşı olduğu iddia edilen U.T., yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorgusunda cinayeti kıskançlık nedeniyle kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilen U.T., adliyeye sevk edildi.