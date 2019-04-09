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Eda Kaymaklı öğretmenin katili tutuklandı 

Memleketi Elazığ'da toprağa verilen Eda Kaymaklı'yı "kıskançlık" nedeniyle öldüren katil zanlısı sevgilisi U.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

Eda Kaymaklı öğretmenin katili tutuklandı 

Memleketi Elazığ'da toprağa verilen Eda Kaymaklı'yı "kıskançlık" nedeniyle öldüren katil zanlısı sevgilisi U.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

09 Nisan 2019 Salı 09:00
Eda Kaymaklı öğretmenin katili tutuklandı 

Eda Kaymaklı öğretmenin katili tutuklandı 


Mersin'de 6 yaşındaki kızı odasında uyurken, bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Eda öğretmen, memleketi Elazığ'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Eda Kaymaklı'yı "kıskançlık" nedeniyle öldüren katil zanlısı sevgilisi U.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mersin'in Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın 12. katındaki dairede, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan eşinden 1 yıl önce ayrılan ve 6 yaşındaki çocuğu ile yaşayan Eda Kaymaklı (38) evinde bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğu odasında uyurken işlenen cinayet ile ilgili ise Eda öğretmenin, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen U.T., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan U.T., emniyetteki işlemlerinin ardından kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.


CENAZE MEMLEKETİNDE UĞURLANDI

Mersin'den Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eda öğretmenin cenazesi, otopsi işleminin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınarak Elazığ'a getirildi. Elazığ'ın Keban İlçesi'ne bağlı Kopuzlu Köyü'ne götürülen Eda öğretmen için ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Köy sakinleri ve ailesinin katıldığı cenaze namazının ardından omuzlara alınan öğretmenin cenazesi, Kopuzlu Köyü'nde aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Önceki gün akşam saatlerinde, Eda öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan U.T., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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