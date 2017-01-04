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04 Ocak 2017 Çarşamba 06:31

Edirnekapı Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

Yurt yangınlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih ilçesinde bulunan Vatan Caddesi'ndeki Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda sabaha karşı çıkan yangından büyük tehlike ucuz atlatıldı.

Edirnekapı Kız öğrenci yurdunda yangın paniği
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Edirnekapı Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda sabaha karşı çıkan yangın ucuz atlatıldı. Soğuk havada korkuyla dışarı çıkan yüzlerce kız öğrenci itfaiyenin yangını söndürmesini bekledi.

İstanbul Fatih Edirnekapı semtinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdunda sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu. Yüzlerce öğrenci soğuk havada dışarıya çıkarak yangının söndürülmesini bekledi.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Fatih’te bulunan kız öğrenci yurdunda sabaha karşı çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.
Olay, saat 04.30 sıralarında Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yurdun mutfak bölümünde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın büyük paniğe neden oldu.

YURT GÖREVLİLERİ SON ANDA FARKETTİ

Yangın çıktığını gören yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri duman çıkan yeri kontrol ederek yangına müdahale etti. Panik halinde dışarı çıkan öğrenciler yurt önünde toplanarak itfaiye ekiplerinin çalışmasının bitmesini beklediler. Panikle dışarıya çıkan bazı öğrencilerin telefonla ailelerini arayarak bilgi verdiği görüldü.

ÖĞRENCİ İŞLERİ UYARDI

Yurtta kalan öğrencilerden Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde okuyan Eylem Öztoprak,” Şuan biz ailelerimizden uzağız ve onlar merak içindeler. Sabah uyandıklarında bu haberi görecekler ve Allah bilir kaç aile üzülecek. Bu kadar insan mağdur. Öğrenci işlerinden bir ses geldi ve yangın var dendi. Yangın alarmı çaldı, biz de aşağıya indik." dedi.



İtfaiye ekiplerinin yurttan çıkmasıyla yurt görevlisi dışarıda bulunan öğrencileri yurda girmesi konusunda yardımcı oldu. Polis çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 
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