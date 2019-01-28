Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
102633
ALTIN
221.209
DOLAR
5.2891
STERLİN
6.9540
EURO
6.0366
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında zirve yapıyor
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında...
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan Olmayın
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan...
Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi
Tüp bebek tedavisi sırasında 10...
Horlama ve uyku apnesine pratik çözüm
Horlama ve uyku apnesine pratik...
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel Sendromu
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel...

Efes Pilsen'in Merter'deki fabrikasında yangın 

İstanbul Merter'de bulunan ve bir süre önce taşınan Efes Pilsen alkol fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. 

Efes Pilsen'in Merter'deki fabrikasında yangın 

İstanbul Merter'de bulunan ve bir süre önce taşınan Efes Pilsen alkol fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. 

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:16
Efes Pilsen'in Merter'deki fabrikasında yangın 

Efes Pilsen'in Merter'deki fabrikasında yangın 



İstanbul Güngören'de bulunun Efes Pilsen'e ait içki fabrikasında yangın çıktı... İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölge yoğun dumanla kaplandı. İçerideki işçilerin tahliyesi tamamlandı. Fabrikanın büyük bölümünün daha önce yeni tesislerine taşındığı öğrenildi. 


İstanbul Merter'de eski bira fabrikasında çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölge yoğun dumanla kaplandı. İşçilerin kısa sürede tahliye edildiği fabrikada yangın güçlükle söndürüldü..

Yangına, Bakırköy, Güngören, , Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Kocasinan Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiye ekipleri, 

Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın 120 bin metrekare alana kurulu olan fabrikanın depo bölümünde makine aksamının söküm işlemi yapılırken çıktı. İşçilerin bir kısmının dışarı çıkarıldığı, içeride kalanların da tahliyesinin devam ediyor. 

FABRİKANIN AÇIKLAMASI

Yangına ilişkin Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayıs 2017'den bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter Fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve 12.45'ten itibaren itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır." 

Son Güncelleme: 28.01.2019 11:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çığ uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çığ uyarısı
CHP PM toplantısı 18 saat sürdü; Adaylar açıklandı
CHP PM toplantısı 18 saat sürdü; Adaylar açıklandı
Emre Aşık için eski eşinden şoke eden ihbar 
Emre Aşık için eski eşinden şoke eden ihbar 
Bahçeli; Binali Yıldırım'ın Etrafında kenetlendik
Bahçeli; Binali Yıldırım'ın Etrafında kenetlendik
PKK'nın İstanbul'daki katliamlarına yardım etmişler
PKK'nın İstanbul'daki katliamlarına yardım etmişler
Manisa Akhisar'da deprem; Akhisar 4.3 ile sallandı
Manisa Akhisar'da deprem; Akhisar 4.3 ile sallandı
Hortum, otobüsü uçurdu, 10 yaralı var
Hortum, otobüsü uçurdu, 10 yaralı var
Antalya'da hortum seraları çatıları uçurdu
Antalya'da hortum seraları çatıları uçurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Boyasız Göçük Düzeltme

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort