Efes Pilsen'in Merter'deki fabrikasında yangın





İstanbul Güngören'de bulunun Efes Pilsen'e ait içki fabrikasında yangın çıktı... İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölge yoğun dumanla kaplandı. İçerideki işçilerin tahliyesi tamamlandı. Fabrikanın büyük bölümünün daha önce yeni tesislerine taşındığı öğrenildi.



İstanbul Merter'de eski bira fabrikasında çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölge yoğun dumanla kaplandı. İşçilerin kısa sürede tahliye edildiği fabrikada yangın güçlükle söndürüldü..

Yangına, Bakırköy, Güngören, , Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Kocasinan Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiye ekipleri,

Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın 120 bin metrekare alana kurulu olan fabrikanın depo bölümünde makine aksamının söküm işlemi yapılırken çıktı. İşçilerin bir kısmının dışarı çıkarıldığı, içeride kalanların da tahliyesinin devam ediyor.

FABRİKANIN AÇIKLAMASI

Yangına ilişkin Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayıs 2017'den bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter Fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve 12.45'ten itibaren itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır."