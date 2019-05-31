Ege'de deprem | Gökova Körfezi 4.3 ile sallandı
Ege Denizi'nde deprem hareketliliği sürüyor. Önceki gün 4.6 büyüklüğünde depremle sallanan Gökova, gece yarısı yeni bir depremle vatandaşları korkuttu..
Son dakika deprem, Bodrum ve Marmaris arasında yer alan Gökova Körfezi'nde gece yarısı 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 00.43 sıralarında meydana gelen deprem 7 KM derinliğinde oluştu. Deprem, Marmaris ile Didim arasında yer alan geniş bir alanda hissedildi.
.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.05.31 00:43:45 36.9767 27.6488 7.1 -.- 4.2 4.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.30 23:33:23 37.3122 36.2247 5.0 -.- 2.1 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2019.05.30 21:50:38 40.8397 27.7695 7.7 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.05.30 20:41:18 36.8768 36.7952 7.1 -.- 2.8 -.- HASANCALI-MUSABEYLI (KILIS) İlksel
2019.05.30 20:31:03 36.9282 27.6613 5.7 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.30 18:06:21 37.2607 28.0353 0.0 -.- 2.1 -.- YAYLA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.05.30 16:41:21 37.4910 29.2208 29.3 -.- 1.2 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2019.05.30 15:59:59 37.0690 27.9085 0.0 -.- 1.9 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.30 14:46:30 37.2170 28.2833 0.0 -.- 1.8 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
2019.05.30 14:27:07 39.2840 39.9257 6.3 -.- 3.5 3.3 YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2019.05.30 14:05:57 40.4655 27.1370 14.7 -.- 1.3 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.05.30 13:40:08 37.9272 27.0712 8.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.30 13:31:59 40.2027 30.8062 6.2 -.- 1.6 -.- SOGUKCAM-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.05.30 13:29:51 41.2210 28.9023 0.0 -.- 1.1 -.- CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) İlksel