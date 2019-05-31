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Ege'de deprem | Gökova Körfezi 4.3 ile sallandı

Ege'de deprem | Gökova Körfezi 4.3 ile sallandı

31 Mayıs 2019 Cuma 00:57
Ege'de deprem | Gökova Körfezi 4.3 ile sallandı

Ege'de deprem | Gökova Körfezi 4.3 ile sallandı


Ege Denizi'nde deprem hareketliliği sürüyor. Önceki gün 4.6 büyüklüğünde depremle sallanan Gökova, gece yarısı yeni bir depremle vatandaşları korkuttu..


Son dakika deprem, Bodrum ve Marmaris arasında yer alan Gökova Körfezi'nde gece yarısı 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 00.43 sıralarında meydana gelen deprem 7 KM derinliğinde oluştu. Deprem, Marmaris ile Didim arasında yer alan geniş bir alanda hissedildi.

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.05.31 00:43:45  36.9767   27.6488        7.1      -.-  4.2  4.3   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.05.30 23:33:23  37.3122   36.2247        5.0      -.-  2.1  -.-   KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)                     İlksel
2019.05.30 21:50:38  40.8397   27.7695        7.7      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.05.30 20:41:18  36.8768   36.7952        7.1      -.-  2.8  -.-   HASANCALI-MUSABEYLI (KILIS)                       İlksel
2019.05.30 20:31:03  36.9282   27.6613        5.7      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.05.30 18:06:21  37.2607   28.0353        0.0      -.-  2.1  -.-   YAYLA-YATAGAN (MUGLA)                             İlksel
2019.05.30 16:41:21  37.4910   29.2208       29.3      -.-  1.2  -.-   AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI)                           İlksel
2019.05.30 15:59:59  37.0690   27.9085        0.0      -.-  1.9  -.-   GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.05.30 14:46:30  37.2170   28.2833        0.0      -.-  1.8  -.-   AKCAOVA-(MUGLA)                                   İlksel
2019.05.30 14:27:07  39.2840   39.9257        6.3      -.-  3.5  3.3   YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI)                      İlksel
2019.05.30 14:05:57  40.4655   27.1370       14.7      -.-  1.3  -.-   DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
2019.05.30 13:40:08  37.9272   27.0712        8.4      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.05.30 13:31:59  40.2027   30.8062        6.2      -.-  1.6  -.-   SOGUKCAM-GOYNUK (BOLU)                            İlksel
2019.05.30 13:29:51  41.2210   28.9023        0.0      -.-  1.1  -.-   CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL)                          İlksel
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