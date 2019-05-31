Ege'de deprem | Gökova Körfezi 4.3 ile sallandı



Ege Denizi'nde deprem hareketliliği sürüyor. Önceki gün 4.6 büyüklüğünde depremle sallanan Gökova, gece yarısı yeni bir depremle vatandaşları korkuttu..



Son dakika deprem, Bodrum ve Marmaris arasında yer alan Gökova Körfezi'nde gece yarısı 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 00.43 sıralarında meydana gelen deprem 7 KM derinliğinde oluştu. Deprem, Marmaris ile Didim arasında yer alan geniş bir alanda hissedildi.