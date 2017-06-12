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12 Haziran 2017 Pazartesi 15:56

Ege'de deprem oldu: Ege Denizi 6.2 ile sallandı

Ege Denizi'nde deprem, Ege Denizi'nde Aliağa Körfezi ile Lesbos Adası açıklarında meydana gelen deprem, İzmir, Muğla, Çanakkale, Balıkesir İstanbul sahil hattında hissedildi.

Ege'de deprem oldu: Ege Denizi 6.2 ile sallandı
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Son Depremler, Ege'de deprem oldu: Ege Denizi 6.2 ile sallandı


Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğüdeki deprem, Türkiye'de Ege Bölgesi Sahil şeridi ile Çanakkale ve Marmara Denizi'nde de hissedildi. Ege Denizi'ndeki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.9 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bölgedeki artçı sarsıntılar da paniğe neden oluyor.  
Atina Üniversitesi Sismoloji Labaratuvarı resmi sayfasından yapılan açıklamada ise Ege'de meydana gelen depremin konumunu ve büyüklüğünü paylaştı. Depremin büyüklüğü 6.1 olarak duyuruldu.


Son Dakika Deprem
Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15.28 de meydana gelen deprem, Ege Denizi'nde denizin 20 KM derinliğinde meydana geldi. Deprem, İzmir Başta olmak üzere, sahil şeridinde Çanakkale'ye kadar olan geniş bir alanda hissedildi. 
Karaburun, Foça, Aliağa, Bedemli üçgeni açıklarında oluşan deprem anakarada güçlü şekilde hissedildi. Sahil şerinde oturan vatandaşlar ev ve işyerlerini terkederek bir süre dışarıda bekledi. 

Ege Denizi Karaburun açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Marmara Denizi'ne yakın olan Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Yenibosna, Avcılar, Bağcılar, Beylimdüzü kesimlerinde hissedilen deprem korkuya neden oldu. 
Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir haber yok" dedi. Karaburun Kaymakamı da depremde can kaybı olmadığını belirtti. Kaymakam Muhammet Özyüksel yaptığı açıklamada, sarsıntının çok güçlü ve derinden hissedildiğini söyledi. Kaymakamlığa bağlı birimler, Karaburun ve çevresinde depremle ilgili hasar çalışması yapıyor

"EGE'NİN KLASİK DEPREMLERİNDENDİR"

Deprem uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, depremle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: Düşey bir hareketi ifade ediyor. Ege'nin klasik depremlerindendir bu düşey hareket.
EGE'de depremle ilgili ayrıntılar takip ediliyor
 
Manisa#039;da deprem oldu; Saruhanlı sallandı
Manisa'da deprem oldu; Saruhanlı sallandı
Manisa#039;da deprem, Manisa Saruhanlı 4.3 ile sallandı
Manisa'da deprem, Manisa Saruhanlı 4.3 ile sallandı
Manisa#039;da deprem; Vatandaşlara çadır dağıtıldı
Manisa'da deprem; Vatandaşlara çadır dağıtıldı
Manisa#039;da deprem, Manisa 5.2 ile sallandı
Manisa'da deprem, Manisa 5.2 ile sallandı
Malatya#039;da deprem; Malatya Boztepe 4.1 ile sallandı
Malatya'da deprem; Malatya Boztepe 4.1 ile sallandı
Erzincan#039;da deprem, Erzincan Işıkpınar 4.2 ile sarsıldı
Erzincan'da deprem, Erzincan Işıkpınar 4.2 ile sarsıldı
Akdeniz#39;de deprem; Datça 5.1 ile sallandı, Milas, Fethiye ve Marmaris#39;te hissedildi
Akdeniz'de deprem; Datça 5.1 ile sallandı, Milas, Fethiye ve Marmaris'te hissedildi
Son Depremler, Tokat Almus#039;ta deprem
Son Depremler, Tokat Almus'ta deprem
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