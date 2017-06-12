Son Depremler, Ege'de deprem oldu: Ege Denizi 6.2 ile sallandı

"EGE'NİN KLASİK DEPREMLERİNDENDİR"

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğüdeki deprem, Türkiye'de Ege Bölgesi Sahil şeridi ile Çanakkale ve Marmara Denizi'nde de hissedildi. Ege Denizi'ndeki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.9 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bölgedeki artçı sarsıntılar da paniğe neden oluyor.resmi sayfasından yapılan açıklamada ise Ege'de meydana gelen depremin konumunu ve büyüklüğünü paylaştı. Depremin büyüklüğü 6.1 olarak duyuruldu.Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15.28 de meydana gelen deprem, Ege Denizi'nde denizin 20 KM derinliğinde meydana geldi. Deprem, İzmir Başta olmak üzere, sahil şeridinde Çanakkale'ye kadar olan geniş bir alanda hissedildi.üçgeni açıklarında oluşan deprem anakarada güçlü şekilde hissedildi. Sahil şerinde oturan vatandaşlar ev ve işyerlerini terkederek bir süre dışarıda bekledi.açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Marmara Denizi'ne yakın olan Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Yenibosna, Avcılar, Bağcılar, Beylimdüzü kesimlerinde hissedilen deprem korkuya neden oldu.Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir haber yok" dedi. Karaburun Kaymakamı da depremde can kaybı olmadığını belirtti. Kaymakam Muhammet Özyüksel yaptığı açıklamada, sarsıntının çok güçlü ve derinden hissedildiğini söyledi. Kaymakamlığa bağlı birimler, Karaburun ve çevresinde depremle ilgili hasar çalışması yapıyorDeprem uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, depremle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: Düşey bir hareketi ifade ediyor. Ege'nin klasik depremlerindendir bu düşey hareket.