Ege'de deprem; Şengör Hoca İzmir'i uyardı

4.4 İLE YENİDEN SALLANDIK

Ege Denizi Karaburun açıklarında önceki gün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanların bölgeyle ilgili uyarıları devam ediyor. Dün akşam Haber Türk kanalında Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör Ege'deki depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunduTeke Tek'e konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, "Ege'deki fayların hepsi 7'lik deprem üretebilir. Bu depremler de İzmir'i yıkar" açıklamasında bulundu.Beklenen İstanbul depremine ilişkin de açıklamalarda bulunan Şengör, "İstanbul depreminin ne zaman olacağını bilmiyoruz. 'Biliyorum' diyen yalan söylüyor. 'Şu büyüklükte bir deprem şu tarihler arasında olabilir' bu kadar. Bundan fazlasını söyleyemez. Başkasını söylersen sahtekarlığa girer" dedi...Bu arada Ege Denizi'ndeki ardçı sarsıntılar da devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde bu sabah 07:35'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 10 dakika önce de, 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.4 olarak bildirerek, depremin deniz seviyesinin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.AFAD depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerini ise Hasseki olarak belirledi.