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14 Haziran 2017 Çarşamba 10:48

Ege'de deprem; Şengör Hoca İzmir'i uyardı

Ege Denizi'nde meydana gelen ve Türkiye'nin batı kesimini etkileyen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanların bölgeyle ilgili uyarıları sürüyor.

Ege'de deprem; Şengör Hoca İzmir'i uyardı
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Ege'de deprem; Şengör Hoca İzmir'i uyardı

Ege Denizi Karaburun açıklarında önceki gün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanların bölgeyle ilgili uyarıları devam ediyor. Dün akşam Haber Türk kanalında Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör Ege'deki depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Teke Tek'e konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, "Ege'deki fayların hepsi 7'lik deprem üretebilir. Bu depremler de İzmir'i yıkar" açıklamasında bulundu.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ

Beklenen İstanbul depremine ilişkin de açıklamalarda bulunan Şengör, "İstanbul depreminin ne zaman olacağını bilmiyoruz. 'Biliyorum' diyen yalan söylüyor. 'Şu büyüklükte bir deprem şu tarihler arasında olabilir' bu kadar. Bundan fazlasını söyleyemez. Başkasını söylersen sahtekarlığa girer" dedi...

4.4 İLE YENİDEN SALLANDIK

Bu arada Ege Denizi'ndeki ardçı sarsıntılar da devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde bu sabah 07:35'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 10 dakika önce de, 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.4 olarak bildirerek, depremin deniz seviyesinin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

AFAD depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerini ise Hasseki olarak belirledi.

 
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