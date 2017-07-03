Ege Denizi'nde ağır Yunan Tahrik'i; Yük gemisine ateş açtılar

Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında, Türk bayraklı 'M/V ACT' isimli kuru yük gemisine Yunan sahil güvenlik botu tarafından ateş açıldı. 16 merminin isabet ettiği gemi, durmayıp, Türk karasularına girdi.İskenderun'dan yüklediği demir çeliği, Kocaeli Limanı'na götüren 88 metre uzunluk, 14 metre genişliğindeki 'M/V ACT' isimli kuru yük gemisi, Yunanistan'ın Rodos Adası'na 3 mil mesafedeki uluslararası sularda, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından durdulmak istendi. İddiaya göre, Yunan sahil güvenliği, geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan'dan arama yapmak için Rodos Limanı'na yanaşmasını istedi. Ancak Kalkavan, Yunan sahil güevinliğinin bu isteğini kabul etmeyip, yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine Yunan sahil güvenlik botundan önce havaya ardından da gemiye pepeşe ateş edildi. 16 mermi isabet eden gemi, durmayıp Türk karasularına girdi.Çatalada önlerine geldiği öğrenilen gemiye Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği bildirildi. Türk yetkililerin, konuyu incelediği, ardından bir açıklama yapılacağı bildirildi.