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17 Haziran 2017 Cumartesi 23:16

Ege denizinde deprem; 5.6 ile sallandı, deprem fırtınası başladı

Ege Denizi günü 5.6 büyüklüğünde deprem ile kapattı. Akşam saat 22.50'de meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Ege denizinde deprem; 5.6 ile sallandı, deprem fırtınası başladı
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Ege denizinde deprem; 5.6 ile sallandı, deprem fırtınası başladı

Son Depremler, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası dinmek bilmiyor. Karaburun açıklarında meydana gelen son depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 5.6 olarak açıklandı. 22.50'de denizde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.4 ile 3.1 arasında 5 ayrı artçı sarsıntı kaydedildi. Deniz dibinin 12 KM ile 5 KM derinliğinde oluşan depremler İzmir, Çeşme, Dikili, Menemen, Urla ve Ayvalak'ta da hissedildi.
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