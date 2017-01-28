Egemen Bağış; O sözlerimi FETÖ'cüler carpıttı

‘montaj raporları alındı'

‘iki gazetecinin ismini verirdi'

‘16 ARALIK GÜNÜ GÖREVDEN ALINDI'

'tan Medyaradar'a açıklama:'e FETÖ'cü dedi mi?'in açıklamalarının ardından'tan da yeni açıklama geldi. Bağış; medya kulislerinin nabzını tutan gazeteci Alev Gürsoy'a gönderdiği açıklamada şok iddialarda bulundu."Ben yaptığım açıklamada Metehan Demir ya da herhangi bir şahıs için "FETÖ'cüdür" demedim. " dedi...Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi "at izinin, it izine karıştığı bir dönemde" bu tür ifadelerden kaçınmak gerekir.Sadece bu iftiranın ortaya atıldığı ilk günden itibaren söylediğimi, yani Metehan Demir'in de açıklamalarında vurguladığı gibi bu ses kaydının birkaç telefon görüşmesinden oluşturulan acımasız bir montaj çalışması olduğunun belgelendiğini belirttim.O dönemde Metehan beyin "adım böyle bir şeyle anıldığı için özür diliyorum" açıklamasını bir zamanlar kendisi ile de yakın görüşen, kendisiyle seyahat eden ve televizyon programlarına katıldığı fetocular tarafından çarptırıldığını ima ettim. O hainler "Metehan suçu kabul etti ama Bağış reddetti" gibi bir çarpıtma, yalan ve iftirayla olayı farklı boyutlara taşımaya çalıştılar. Halbuki kurgulanmış ve montajlanmış ses kaydı ile hedefe konan tüm taraflar ve objektif inceleme yapanlar ilk günden itibaren bunun aşağılık bir itibar suikastı olduğunu vurgulamıştı.Gerek açtığım dava üzerine mahkemenin iki profesör ve bir doçente Tübitak aracılığıyla yaptırttığı analiz, gerekse İngiltere'nin en büyük ses laboratuvarından birinin yaptığı inceleme ile bu kaydın montaj olduğunu defalarca belgelenmiştir.Fetullahçı terör örgütü ve hain mensupları Türkiye ve dünyada milyonlarca insanı istismar ettikleri, zan altına bıraktıkları gibi, iş, sanat, siyaset, spor ve medya dünyamızdaki bir çok kişiyi de kullanmışlar, istismar etmişler ve onlara yönelik itibar suikastları düzenlemişlerdir.Bu itibar suikastları ile eşzamanlı yürütülen algı operasyonlarının tarihlerine bakıldığı zaman kimin kiminle ilişkide olduğu, kimin kimi yönlendirdiği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunu araştırmak da öncelikle Türk yargısının görevidir. Savcılarımızın bu konuda gereken çalışmaları titizlikle ve sabırla sürdürdüğünü görmek ülkemizin geleceği adına umut vericidir.İnternete düşen bir ses kaydında “Her Cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara'' dediği öne sürülen Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, bu telefon görüşmesini yaptığı gazeteci Metehan Demir'i “FETÖ ile bağlantılı olmakla” suçladı.17-25 Aralık sürecinde sızdırılan ses kayıtlarıyla ilgili konuşan“Kendisini yurt dışına davet ettiğimde hep malum FETÖ'cü gazeteciler, Adem Yavuz Aslan ve Mustafa Ünal ile birlikte olmak istediğini vurgulardı. En yakın arkadaşlarıydı” dedi. Siirt Vakfı tarafından düzenlenen programda konuşan AB eski Bakanı Bağış, bu ses kaydının “Kumpas olduğunu” savunarak ‘'O iftiraları atanların hepsi şimdi ya hapiste ya da firarda. Bant kurgulanmış'' dedi ve şunları söyledi:“17 Aralık'ta yolsuzluk adı altında bize atılan iftiraların temelinin boş olduğunu gördüklerinde bir ses montajıyla bizim imanımızı sorgulatmaya kalktılar. Benim ağzıma yerleştirilen o kelimelerin, maka ve ra hecelerinin frekansları bile farklıdır. Montaj raporları alındı.”“Çok enteresandır, bahsi geçen gazetecinin bu kumpasın içinde olup olmadığını ben bilmiyorum ama kendisiyle geçmişten olan muhabbetimden biliyorum. Yurt dışına davet ettiğimde malum FETÖ'cü gazetecilerin de ismini vererek onları da davet etmemi talep ederdi. En yakın arkadaşlarıydı. Seyahatlerde de Adem Yavuz Aslan (eski Bugün yazarı) ve Mustafa Ünal (eski Zaman yazarı) ile birlikte olmak istediğini hep vurgulardı.”“O ses kaydının çıkmasından sonra ‘Adım böyle bir şeyle anıldığı için özür diliyorum' diye bir açıklama yaptı. Bu FETÖ'cüler ‘O özür dilediğine göre kabul etti, Egemen Bey kabul etmiyor' dediler. Ben dava açtım.