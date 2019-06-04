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Ehliyetsiz kadın sürücü iki yaşlı kadını ezerek öldürdü

Ehliyeti yok, henüz araç kullanmayı öğrenmemiş bile, otomobil kullanmak için direksiyon başına geçen genç kadın, kaldırımda oturan iki yaşlı kadını ezerek öldürdü.

Ehliyetsiz kadın sürücü iki yaşlı kadını ezerek öldürdü

Ehliyeti yok, henüz araç kullanmayı öğrenmemiş bile, otomobil kullanmak için direksiyon başına geçen genç kadın, kaldırımda oturan iki yaşlı kadını ezerek öldürdü.

04 Haziran 2019 Salı 01:26
Ehliyetsiz kadın sürücü iki yaşlı kadını ezerek öldürdü

Ehliyetsiz kadın sürücü iki yaşlı kadını ezerek öldürdü


Ehliyetsiz kadın sürücünün neden olduğu dehşet görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İki yaşlı kadını ezerek öldüren ehliyetsiz sürücüyü kurtarmak için direksiyona geçen erkek arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı. Feci kazada hayatını kaybeden iki yaşlı kadının, zanlıların komşusu olduğu ortaya çıktı. Erkek arkadaşının ticari aracıyla direksiyon dersi aldığı iddia edilen S.K. isimli kadının yerine suçu üstlenmek isteyen kişiye ise mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Adana'da ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.K. isimli kadın direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak istedi. S.K. bir süre aracı arkadaşı yanındayken sürmeye devam etti. Ancak S.K. heyecanlanıp fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda oturan akraba olan Münevver Can (74) ve Raziye Can'a (74) çarpıp park halindeki araca sıkıştırdı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kadın sürücü şok olmuş halde araçtan inerken bir kişi ise arabaya binip aracı geri alarak kadınları sıkıştığı yerden kurtardı. S.K. ise çarptığı kadınlara bakıp fenalık geçirdi. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bu arada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla iki kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis de kadın ve erkek arkadaşını polis merkezine götürdü. Burada kadının ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, erkek şahıs aracı kendisinin kullandığını söyledi ancak güvenlik kamera kayıtlarından aracı kadının kullandığı tespit edildi. S.K. iki kişiyi öldürmekten sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İki kadın ise yakınları tarafından toprağa verildi.

Münevver Can'ın eşi İbrahim Can eşinin ve bir akrabasının kaldırımda otururken bir hiç yüzünden hayatını kaybettiğini, aracın sahibinin kapı komşuları olduğunu ancak şikayetçi olduğunu söyledi.

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