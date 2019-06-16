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Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım kapışması başlıyor

Türkiye 20 yıl sonra AK Parti'li bir ismi CHP'li aday karşısında tartışırken izleyecek. TV kanallarının ortak yayınlayacağı tartışma 21.00'de başlıyor.

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım kapışması başlıyor

Türkiye 20 yıl sonra AK Parti'li bir ismi CHP'li aday karşısında tartışırken izleyecek. TV kanallarının ortak yayınlayacağı tartışma 21.00'de başlıyor.

16 Haziran 2019 Pazar 20:43
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım kapışması başlıyor

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım kapışması başlıyor

Türk televizyon kanalları uzun bir aradan sonra iktidar partisi ile muhalafet partisi adaylarını münazara ederken canlı yayınlacak. Saat 21.10'de başlayacak olan canlı yayın İstanbul Beşiktaş'ta Lütfi Kırdar'dan yapılacak. Canlı yayının yapılacağı salona ilk olarak Ekrem İmamoğlu, eşi ve oğlu ve basın danışmanı ile birlikte geldi. Binali Yıldırım, salona canlı yayın başlamasına 4 dakika kala geldi. Binali Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım, kızı Büşra Köylü eşlik ederken, basın mensuplarının babalar gününü kutladı. Tarihi ortak canlı yayını bu akşam İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleşecek. 

EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması bugün saat 21:00'da tüm kanallarda canlı yayınlanacak. CHP'li Engin Altay tarihi ortak canlı yayın ile ilgili, "Eşit süre ve eşit sorularla yapılacak. Canlı yayın programı da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Teknik ekip ise AK Parti ve CHP ekiplerinden oluşacaktır." dedi.

EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile yapacağı canlı yayın ile ilgili sosyal medya hesabından, "16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim" şeklinde bir açıklamada bulundu.

ERDOĞAN'DAN  CANLI YAYINI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Adayların yapacağı ortak yayının sonuca ciddi etkileri olabilir. Zira vatandaş kimin kim olduğunu tam manasıyla bilmiyor. Kampanyasını yalan üzerine bina edenler var, bir de gerçekler üzerine bina edenler var. Şimdi vatandaşın da bunu görmesi lazım. Halkımız yalan üzerine kampanya inşa edenlere haddini 23 Haziran’da bildirecek. Bunun için de aydınlatılması gerekir." dedi.
 

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Son Güncelleme: 16.06.2019 20:48
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluBinali Yıldırım
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