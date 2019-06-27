Ekrem İmamoğlu ikinci kez görevi teslim aldı



Türkiye'nin aylardır takip ettiği İstanbul'daki seçim süreci bugün sona erdi. Ekrem İmamoğlu, 27 Mart 1994 yılında Refah Partisi, ardından AK Parti ile devam eden 25 yıllık döneminin ardından yeni bir başlangıç yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan ve Mevlüt Uysal ile sona eren AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı macerası Ankara ve Antalya'da büyük oy kaybıyla sandıkta hüsrana uğramıştı.

Hak yerini buldu, 16 milyon İstanbullu adına mazbatamızı aldık. #YeniBirBaşlangıç pic.twitter.com/IwfbWB1vEd — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 27 Haziran 2019



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını ikinci kez YSK'dan teslim aldı. Daha sonra Saraçhane'deki İBB binasına gelen İmamoğlu, göreve vekalet eden Vali Ali Yerlikaya'dan görevi devraldı ve "İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahcup etmesin" dedi.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na gelerek mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, görevi devralmak üzere Saraçhane'deki İBB binasında geldi.

İmamoğlu, görevi İstanbul valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

'KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Yerlikaya, "Görevimi şimdi Sayın İmamoğlu'na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

YANLIŞLARDAN SAKINACAĞIZ

İmamoğlu ise şunları söyledi: "Sayın valimize çok teşekkür ediyorum. İBB'nin mührünü devraldım. Elbette ki böyle kadim bir kentte belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyordur. Bu şehrin maneviyatına, geçmişten bugüne hizmet görmüş tüm alanlarına sahip çıkacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymak istiyorum. İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahçup etmesin."

'YENİ BİR BAŞLANGIÇ'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından da 'Yeni bir başlangıç' etiketiyle bir paylaşım yapıldı.



