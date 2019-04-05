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Ekrem İmamoğlu'nu Eyüp Sultan Türbesi'ne almadılar

İddialar doğruysa tam bir skandal. CHP'li İmamoğlu'nun vatandaşlar görmeden Eyüp Sultan Türbesi'nde 'Türkiye'nin huzuru için dua etme' girişiminin cami içerisinde engellendiği ortaya çıktı..

Ekrem İmamoğlu'nu Eyüp Sultan Türbesi'ne almadılar

İddialar doğruysa tam bir skandal. CHP'li İmamoğlu'nun vatandaşlar görmeden Eyüp Sultan Türbesi'nde 'Türkiye'nin huzuru için dua etme' girişiminin cami içerisinde engellendiği ortaya çıktı..

05 Nisan 2019 Cuma 16:50
Ekrem İmamoğlu'nu Eyüp Sultan Türbesi'ne almadılar

Ekrem İmamoğlu'nu Eyüp Sultan Türbesi'ne almadılar

AK Partili yöneticilerin sert tepkisine neden olan Ekrem İmamoğlu'nun Yasin okumasının ardından, şimdi de İmamoğlu'nun Eyüp Sultan Türbesi'ne alınmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu siyasi nezaket gereği kendisine engel olan kişi ya da yetkililer hakkında bilgi vermezken olay bugün HalkTv sitesinde yer aldı.

AK Parti'nin itirazı üzerine oyların tekrar tekrar sayıldığı İstanbul'da seçimin galibi CHP'li İmamoğlu hem sandıklara sahip çıkıyo, hem de vatandaşla kucaklaşıyor... İmamoğlu önceki akşam gizlice Eyüp Sultan Camii'de gitti. İmamoğlu camide ülkenin bir an önce huzura kavuşması için dua etti. İmamoğlu dün de AKP oylarının çoğunlukla olduğu Güngören'e gitti. Pazarı gezdi, halkla kucaklaştı. "Dünyanın en güzel mazbatasını aldım" dedi."

EYÜP SULTAN HAZRETLERİ'NİN KABRİNİN OLDUĞU BÖLÜM AÇILMADI, ALINMADIM"

Fox TV canlı yayınında Eyüp Sultan ziyareti hakkında konuşan İmamoğlu, "Dedim ki 'Camiye girmeyeyim, Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu yer daha gizli, orada ibadetimizi yapalım.' 
Açılmadı biliyor musunuz? Herkese açılır, ben biliyorum. Ben de kıldım orada. Açılmadı, izin verilmedi. 
Sonra yandaki bir başka küçük türbe var, orada ettim. Ben Eyüp Sultan'a gidişimi basına duyurmadım. Orada bir kadın adayımız vardı. Çok, çok üzülmüştüm. 
Dedim 'Hem seni ziyaret edeceğim, hem de Eyüp Sultan'ı ziyaret edeceğim.' Böyle şeyleri yaşadıkça çok üzülüyorum. Bu memleket bizim." diye konuştu. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluEyüp Sultan Türbesi
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