Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Şubat 2017 Salı 09:19

El Bab'da mayın patladı, 1 şehit 2 yaralı var

Fırat Kalkanı harekatının 182'nci gününde El Bab'da mayın temizliği sırasında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Operasyonda TSK ve koalisyon güçleri tarafından 44 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.

El Bab'da mayın patladı, 1 şehit 2 yaralı var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
El Bab'da mayın patladı, 1 şehit 2 yaralı var

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'ın yerleştirdiği el yapımı patlayıcıların temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı.
ürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 182'nci gününde, El Bab'da ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine destek veren Türk askerlerinin, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgede yürüttüğü patlayıcı temizliği sırasında, iş makinesi el yapımı patlayıcının (EYP) üzerinden geçti. Patlamada Jandarma Astsubay Yavuz İşcan şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne taşınırken, şehit olan astsubayın cenazesi silah arkadaşları tarafından sınır hattına ulaştırıldıktan sonra helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan da konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gün içinde mayın ve EYP temizliği esnasında, bir iş makinasının EYP'ye basması sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış; yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK, Zap'ta 10 ayrı hedefi imha etti TSK, Zap'ta 10 ayrı hedefi imha etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı
Ülkücüler Ankara'da buluştu: Ülkücüler Hayır'a niyetlendi Ülkücüler Ankara'da buluştu: Ülkücüler...
Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın...
Maçka Parkı Tünel projesinde güzergah değişti Maçka Parkı Tünel projesinde güzergah değişti
Mehmetçik'ten düşmana kar altında gözdağı: Milli silahlar test edildi Mehmetçik'ten düşmana kar altında gözdağı:...
Yukarı Çık

TSK, Zap'ta 10 ayrı hedefi imha etti
Türk savaş uçakları tarafından Hakkari kırsalıyla Zap bölgesine gerçekleştirdiği harekatta, 10 hedef...

Haberi Oku