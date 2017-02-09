El Bab Şehitleri törenlerle uğurlanıyor

BAŞBAKAN İLE AYNI MASADA YEMEK YEMİŞTİ

Başbakan Binali Yıldırım, yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği ve Suriye El Bab'da şehit olaniçin Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.Başbakan Binali Yıldırım'ın yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği askerlerden olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonunda şehit oldu. Başbakan Yıldırım, şehit uzman çavuş için öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına katıldı.Cenaze namazına ayrıca, şehidin yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardındanKarşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Başbakan Binali Yıldırım'ın yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği askerlerden Uzman Çavuş Mahmut Uslu da El Bab'da şehit oldu.Daha önce Yıldırım ile birlikte aynı masadaki yemek yiyen askerlerdenşehit düşmüştü.El Bab'da şehit olan askerlerden Mahmut Uslu'nun yılbaşı gecesi Başbakan Yıldırım ile aynı karavanadan akşam yemeği yiyen askerlerden biri olduğu ortaya çıktı.Yıldırım, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde askerlerle yılbaşı akşamı yemekte bir araya gelmiş, aynı masada yemek yediği askerlerden Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tuna ve Tank Astsubay Üstçavuş Kenan Taze'nin ailelerini telefonla aramıştı.Yılbaşı geçesi çekilen görüntülerin ardından 21 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Selim Topal şehit olmuştu. Bugün ise aynı masada yer alan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun şehit haberi geldi. Şehit Mahmut Uslu'dan geriye yılbaşı gecesi Başbakan Binali Yıldırım'ın annesini aradığı bu görüntüler kaldı. Kayıtlarda şehit Uslu'nun Başbakan Yıldırım ve annesine "vatan toprağa daha önemli" demesi dikkat çekti.