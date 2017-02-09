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09 Şubat 2017 Perşembe 14:41

El Bab'ta son durum: Çatışmalar şiddetlendi, 5 şehit var

Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde devam eden operasyonda, terör örgütü DEAŞ'in elinde bulunan El Bab şehrini kuşatan Türkiye'nin desteklediği ÖSO birlikleri, şehir merkezine ilerlerken çatışmalar da şiddetlendi.

El Bab'ta son durum: Çatışmalar şiddetlendi, 5 şehit var
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El Bab'ta son durum: Çatışmalar şiddetlendi, 5 şehit var


Terör örgütü DEAŞ'e karşı sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında bugün çıkan çatışmalarda 5 askerimiz şehit oldu. Yaralı askerlerimiz helikopterlerle Türkiye'ye getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde devam eden operasyonda, terör örgütü DEAŞ'in elinde bulunan El Bab şehrini kuşatan Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), şehir merkezine ilerleyişini sürdürürken, çatışmalar şiddetlendi.
ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

El Bab'da DEAŞ unsurlarının saldırısında bugün şehit olan asker sayısı 5'e yükseldiği açıklandı. El Bab ilçe merkezinde çatışmaların yoğunlaştığı bilgisi geliyor
Suriye'de son durum, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle El Bab şehir merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar şiddetlendiği, El Bab'ta DEAŞ unsurlarının saldırısında yaralı askerlerden 1'inin şehit olduğu bildirildi. Gelen ilk bilgilere göre, şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi.

Çevre köyleri DEAŞ'tan temizleyen ÖSO, terör örgütüne ağır darbe vuruyor. Ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda, El Bab kentinin DEAŞ'tan temizlenmesi için operasyonlara hız verildiği ve DEAŞ'la sıcak temas sağlandığı görülüyor.

1 ŞEHİT, 10 YARALI HABERİ GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde yürüttülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün 5 askerin şehit olduğu El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bu sabah düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

Çatışmaların yoğunlaştığı Suriye'nin El Bab bölgesinde bu sabah DEAŞ'lı teröristler yine Türk askerlerinin bulunduğu bölgeyi hedef aldı. Ayrıntıları açıklanmayan saldırıda 1 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ hedefleri karadan ve havadan ateş altına alınırken, askerlerin tedavisi için Gaziantep ve Kilis'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

 
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