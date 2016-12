El Bab'ta son durum, Türk Birliği'ne uçakla saldırdılar

PARASINI VERİYORUZ DİYEN ARTİSTLER VAR

EL BAB'TA O GECE NE OLDU?

KURŞUN YARASI DEĞİL BOMBALI ARAÇLA YARALANDILAR

SIZMA SONRASI BİR GECE TEPEDE KALDILAR

ZIRHLI ARACI CANLI BOMBA YAPMIŞLAR

BU SORUNUN CEVABI ARAŞTIRILIYOR

Suriye topraklarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen'nın en kritik bölümünü oluşturanoperasyonu sırasında Türk birliğine kimliği belirsiz bir uçakla hava saldırısı düzenlendiği belirlendi.Bir ay önce Suriye hava kuvvetlerine ait olduğu ortaya çıkan, ancak pilotlarının hangi ülkeden olduğu bilinmeyen savaş uçağı, Suriye'deki birliklerimize saldırı düzenlenmişti..Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin canı pahasına Türkiye'nin varlığını ve birliğini korumaya çalıştığını ısrarla belirten Mete Yarar konuşması sırasında bir TV kanalında ve kamuoyunda sert tepkilere neden olan AK Partili eski Milletvekili'nın sözlerini hatırlattı. Kızılkaya'nın 'Askerin işi ölmek, bunun için para alıyorlar' sözüne atıfta bulunan Yarar 'Parasını veriyoruz diyen artistler var. Unutmayalım onlar da insan, her biri ruh, kimsenin parayla satılacak organı yok canı yok, Asker de yorulur, asker de acıkır."operasyonunun başladığı 22 Aralık gecesi birliğimize düzenlenen canlı bombanın kullandığı zırhlı araçla saldırı öncesi Türk birliğine füzeli, havanlı, uçaksavarlı ve havadan savaş uçağıyla saldırı düzenlendiği ilk kez ortaya çıktı.El Bab'ta kritik öneme sahip Devlet Hastane'sinin bulunduğu'nin alınması sırasında yaşananları yerinde inceleyen Güvenlik Uzmanı, çatışmaların olduğu gece son on yılın en şiddetli kara kış ve tipisinin etkili olduğunu söyledi.'deadlı programda Gazeteci'in sorularını cevaplandırankamoyuonda ilk kez duyulan ilginç iddiayı satır arasında söyledi. Mete Yarar, El Bab'ta çatışmaların en şiddetli anında hangi ülkeye ait olmayan bir savaş uçağının Türk özel birliği ve komandoların üzerine bomba attığını ifade etti.Yarar'ın gündeme damgasısını vuran açıklamalarında, Hastane Tepesi'nde şehit düşen kahramanlarımıza yönelik bombalı araçla yapılan saldırının detayları da vardı.çatışmalara katılan askerleri ziyaret ettiğini belirterek bölgeden edindiği bilgileri aktarırken şunları söyledi; "Askerlerimiz neredeyse tamamına yakını kurşun yarası ile değil ya bombalama ya füze saldırısı ya da canlı bomba ile şehit edildi. O gece bu devlet hastanesi değdimiz yer hastane olarak değil karargah olarak kullanılıyor. Bu tepeyi alınca bölgede her yeri görüyorsunuz ve kontrol edebiliyorsunuz. 100 metrelik bi tepe olduğu için müthiş bir yükseklik oluyor. Bölgeye sızma yapılıyor. Geceleyin sızıyorlar bölgeye sızdıktan sonra sızma yapan bölgeye belli bir mevcutla sızıyorlar hakim olan bölgeyi almaya çalışıyorlar. Sızılan miktar çok büyük değil."Sızma sonrası yaşanan çatışmaları anlatankar yağışı ve tipinin askerlerimizi zor durumda bıraktığını belirterek şu bilgileri aktardı; "Yoğun karın içerisinde daha önce mevzilendikleri bölgeleri farketmiyorlar. Kar anormal. Bu kadar yoğun bir karla ilk defa karşılaşıyorlar. 10 yıldır ilk defa kar yağdı. Yoğun kar yağışı ve tipinin görüşü kapatması 2 gündür yoğun çatışma. Özel kuvvet personeli de insan komandolar da insan. Bu çocuklar hiç kuşun görmediler bu ne kadar profesyonel olduklarını gösteriyor. Saldırıların hepsi füzelerdir. Kimden geldiğini bilmediğimiz füzeler, uçaklar. Füze saldırısını kimin yaptığını bilmiyoruz.Bunların hiçbiri süpermen değil. Uçağa karşı yapacakları hiçbir şey yok. Bunlar hastanedeyken oluyor. Bir anda devlet hastanesinin olduğu yerde tünellerden sızmaya başlamışlar. Tepenin özelliği var üstünü aldığında yanları görmüyorsun. Aşağı doğru görmek istediğinde aşağı doğru göremezsin. Biraz daha merkeze doğru kayıyorlar. 260 kişi bir anda saldırıyorlar.'lılar. 100'e yakın asker var. Ancak kurşunlarla vuruyorlar. O anda bir anda araç çıkıyor. Zırhlı bir araç. Çıkıyorlar ve yaklaşırken herkes canlı bomba aracını farkedince mevziden kaçıyorlar.""Çatışmaların yoğunlaştığı o kadar çatışma yoğun bir hale geliyor ki hava kuvvetleri destek bile isteyemiyorlar. Çatışma bitmek üzereyken canlı bomba geliyor. Zırhlı araç bir anda üzerlerine geliyor. Aralarında 20 metre mesafe var. Araç çukura giriyor. Eğer daha fazla yaklaşsa daha acı bir tablo olabilirdi. Mecbur yaralıalrı alıyorlar 60'a yakın yaralı var."IŞİD'in bölgeye terörist gelmesine bazı ülkelere izin veriyor.Türk askeri birliğine ikinci kez düzenlenen hava saldırısında kimliği belirsiz uçakların nereden havalandığı ve nereye indiği tam olarak bilinmiyor.El Bab üstünde savaş uçağı gönderebilecek bölgede sayılı ülke bulunuyor. Bunların başında ABD. Halen bölgede çok sayıda Amerikan savaş uçağının görev yaptığını belirten güvenlik uzmanları, Amerikan ordusunun müttefiklerine saldırması konusunda çok pis bir sicile sahip olduğunu belirtiyor.Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı savaş uçaklarının da bölgeye gelebileceğini belirten uzmanlar "Ancak bu hem Rusya'nın iznine tabi. Rusya'nın haberi olmadan böyle bir saldırıya Şam yönetimi tek başına karar veremez, Rus savaş uçaklarının da böyle bir saldırı için gerekçesi yok. Terör örgütü DAEŞ militanlarıyla savaştığını öne süren İngiltere ve Fransa ile İran'ın Suriye üzerinde de savaş uçakları görev yapıyor. Şimdi herkes şunu merak ediyor "Ankara, Türk birliğini hedef alan uçakların terör örgütü DAEŞ'e destek veren ülke olarak ilan edecek mi?"