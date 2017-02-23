EL Bab'ta temizlik vakti: İlçe merkezi ele geçirildi

Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü El Bab kuşatması sona erdi. İlçe merkezi tamaman düştü. Terör örgütü yandaşlarından temizlenen şehir merkezinde 50 60 kadar DEAŞ'lının varlığı yolunda bilgiler geliyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), El Bab ilçe merkezini ele geçirdiği bildirildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle El Bab merkezine girildi. Tamamına yakını kontrol altına alındı" dedi., "El Bab'a girileli çok oldu biliyorsunuz ama bugün şunu söyleyebiliriz; El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir diyeceğiz. Artık fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı. Bugün itibarıyla şehir merkezine de tamamen girildi ve arama tarama faaliyetleri başlamış oldu" dedi.Edinilen bilgiye göre, merkezinin tamamını terör örgütü DEAŞ'tan kurtaran TSK destekli ÖSO, halihazırda DEAŞ'ın döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerini temizliyor.El Bab'daki harekatta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, yaptığı açıklamada, "Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu.TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, geçen Aralık ayı başında El Bab'a yönelmişti.Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için El Bab'ın çevresini kuşatarak merkeze ilerleme seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştı.Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde şimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terör örgütlerinden arındırıldı. Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.