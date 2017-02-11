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11 Şubat 2017 Cumartesi 22:48

El Bab'ta yaralanan Sedat Atalay Şehit düştü

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab'ta Rus uçağının vurduğu binada yaralanan Erzurum'lu uzman çavuş Sedat Atalay Şehit düştü.

El Bab'ta yaralanan Sedat Atalay Şehit düştü
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El Bab'ta yaralanan Sedat Atalay Şehit düştü

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab'ta Rus uçağının vurduğu binada yaralanan Erzurum'lu uzman çavuş Sedat Atalay Şehit düştü.

TEDAVİ EDİLİYORDU

Rusya savaş uçağının vurduğu binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan uzman çavuş Sedat Atalay hayatını kaybetti
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab bölgesinde Rusya savaş uçağının vurduğu binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan askerlerden Erzurumlu uzman çavuş 26 yaşındaki Sedat Atalay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab bölgesinde geçen 9 Şubat günü Rusya'ya ait savaş uçağının kazaen vurduğu belirtilen binada 3 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden uzman çavuş Sedat Atalay, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede bugün saat 17.30 sıralarında, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Uzman çavuş Sedat Atalay'ın şehit olduğu haberi, Erzurum'un Aşkale İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Merdiven Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına ulaştı. Fadime ve Sinan Atalay çifti ise, dört çocuklarından biri olan oğullarının şehit olduğu haberini, Gaziantep'te aldı.

Bekar olan şehit uzman çavuş Sedat Atalay'ın Tunceli'de görevliyken bir süre önce El Bab'a gittiği belirtildi.  Sedat Atalay'ın cenazesinin yarın, Erzurum Askeri Havalimanı'nda yapılacak törenin ardından Aşkale İlçesi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Merdivenli Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.
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