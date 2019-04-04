Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
98337
ALTIN
232.018
DOLAR
5.5798
STERLİN
7.3005
EURO
6.2602

Elazığ'da deprem oldu | Sivrice 5.2 ile sallandı

Denizli ve Malatya depremlerinin ardından bu kez Elazığ'da deprem oldu. 5.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesine bağlı Kavakköy

Elazığ'da deprem oldu | Sivrice 5.2 ile sallandı

Denizli ve Malatya depremlerinin ardından bu kez Elazığ'da deprem oldu. 5.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesine bağlı Kavakköy

04 Nisan 2019 Perşembe 20:52
Elazığ'da deprem oldu | Sivrice 5.2 ile sallandı

Elazığ'da deprem oldu | Sivrice 5.2 ile sallandı

Son Dakika Deprem, Türkiye son bir aydır 4 ve üstü 12 ayrı depremle sarsıldı. Son depremler vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Son bir ay içerisinde 5 üzeri 3 kez depremin meydana geldiği Türkiye'de, bu kez Elazığ'ın sivrice ilçesi sallandı. Elazığ deprem'i Malatya Elazığ il sınırı yakınlarında meydana gelen deprem, Doğanyol, Armutova, Ergani, Maden, Gezin, Yazıkonak, Yurtbaşı, Pütürge, Kale, Çüngüş, Hisartepe, Elazığ il merkezi ile Baskil ve çevrsinde yoğun olarak hissedildi,
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre akşam saat 20.32'de meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice Kavakköy olarak duyruldu. Yer kabuğunun 2.8 KM derinliğinde oluşan depremin hissedilme şiddeti oldukça yoğun oldu..

AYRINTILAR TAKİP EDİLİYOR

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.04.04 20:31:07  38.3983   39.1510        2.8      -.-  5.2  5.2   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2019.04.04 19:16:27  37.4903   29.4387        9.7      -.-  2.3  -.-   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2019.04.04 18:43:20  37.4662   29.2878        7.8      -.-  2.7  -.-   ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI)                       İlksel
2019.04.04 18:11:25  37.4673   29.2532        6.0      -.-  2.6  -.-   ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI)                       İlksel
2019.04.04 18:01:17  37.4897   29.3635        5.5      -.-  4.3  4.2   APA-ACIPAYAM (DENIZLI)                            İlksel
2019.04.04 16:51:34  39.7798   32.5658        0.0      -.-  1.5  -.-   DEVECI-HAYMANA (ANKARA)                           İlksel
2019.04.04 16:35:16  36.1880   33.6827        0.0      -.-  1.0  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel
2019.04.04 16:12:17  37.1885   28.4928       10.9      -.-  1.8  -.-   YARAS-(MUGLA)                                     İlksel
2019.04.04 15:47:33  39.3173   42.0233        3.4      -.-  1.7  -.-   BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM)                       İlksel
2019.04.04 15:13:14  37.4657   29.3843       18.9      -.-  1.7  -.-   KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2019.04.04 15:12:55  39.1042   37.3318        0.0      -.-  2.0  -.-   KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS)                          İlksel
2019.04.04 15:06:32  37.1602   37.1437        0.0      -.-  1.8  -.-   ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2019.04.04 14:58:24  37.4495   29.3197        5.3      -.-  2.5  -.-   OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI)                           İlksel
2019.04.04 14:36:17  39.6247   26.4772        5.3      -.-  1.9  -.-   DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.04.04 14:08:28  37.2100   28.1735        0.0      -.-  1.7  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     İlksel
2019.04.04 13:38:19  37.4603   29.4712        4.2      -.-  2.6  -.-   CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2019.04.04 13:30:25  37.1985   28.7728       16.6      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2019.04.04 13:20:39  37.3863   29.4447        5.0      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                        İlksel
2019.04.04 12:58:05  37.2063   28.2225        0.0      -.-  1.6  -.-   KAFACA-(MUGLA)                                    İlksel
2019.04.04 12:36:35  37.9685   34.7727        0.0      -.-  1.2  -.-   GUMUSLER-(NIGDE)                                  İlksel
2019.04.04 12:09:03  36.7162   26.6352        8.9      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
Son Güncelleme: 04.04.2019 20:59
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika DepremSon DepremlerKandilli RasathanesiElazığ Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunceli'de mazbata krizi | Güvenlik gerekçesiyle verilmedi
Tunceli'de mazbata krizi | Güvenlik gerekçesiyle verilmedi
Geçersiz oylarda son durum | İstanbul'da fark 19 bin
Geçersiz oylarda son durum | İstanbul'da fark 19 bin
Halk TV'de toplu kıyım | Çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı
Halk TV'de toplu kıyım | Çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı
Denizli Çardak'da feci kaza, 2 ölü 20 yaralı var 
Denizli Çardak'da feci kaza, 2 ölü 20 yaralı var 
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Seçimle gelen, seçimle gider
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Seçimle gelen, seçimle gider
Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu
Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu
CHP'den İstanbul açıklaması | İmamoğlu'nun mazbatasını verin
CHP'den İstanbul açıklaması | İmamoğlu'nun mazbatasını verin
Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı
Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort