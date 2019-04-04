Elazığ'da deprem oldu | Sivrice 5.2 ile sallandı

Son Dakika Deprem, Türkiye son bir aydır 4 ve üstü 12 ayrı depremle sarsıldı. Son depremler vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Son bir ay içerisinde 5 üzeri 3 kez depremin meydana geldiği Türkiye'de, bu kez Elazığ'ın sivrice ilçesi sallandı. Elazığ deprem'i Malatya Elazığ il sınırı yakınlarında meydana gelen deprem, Doğanyol, Armutova, Ergani, Maden, Gezin, Yazıkonak, Yurtbaşı, Pütürge, Kale, Çüngüş, Hisartepe, Elazığ il merkezi ile Baskil ve çevrsinde yoğun olarak hissedildi,

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre akşam saat 20.32'de meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice Kavakköy olarak duyruldu. Yer kabuğunun 2.8 KM derinliğinde oluşan depremin hissedilme şiddeti oldukça yoğun oldu..

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.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.04.04 20:31:07 38.3983 39.1510 2.8 -.- 5.2 5.2 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.04.04 19:16:27 37.4903 29.4387 9.7 -.- 2.3 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 18:43:20 37.4662 29.2878 7.8 -.- 2.7 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 18:11:25 37.4673 29.2532 6.0 -.- 2.6 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 18:01:17 37.4897 29.3635 5.5 -.- 4.3 4.2 APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 16:51:34 39.7798 32.5658 0.0 -.- 1.5 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2019.04.04 16:35:16 36.1880 33.6827 0.0 -.- 1.0 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.04.04 16:12:17 37.1885 28.4928 10.9 -.- 1.8 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 15:47:33 39.3173 42.0233 3.4 -.- 1.7 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel 2019.04.04 15:13:14 37.4657 29.3843 18.9 -.- 1.7 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 15:12:55 39.1042 37.3318 0.0 -.- 2.0 -.- KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.04.04 15:06:32 37.1602 37.1437 0.0 -.- 1.8 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.04.04 14:58:24 37.4495 29.3197 5.3 -.- 2.5 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 14:36:17 39.6247 26.4772 5.3 -.- 1.9 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.04.04 14:08:28 37.2100 28.1735 0.0 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 13:38:19 37.4603 29.4712 4.2 -.- 2.6 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 13:30:25 37.1985 28.7728 16.6 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 13:20:39 37.3863 29.4447 5.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 12:58:05 37.2063 28.2225 0.0 -.- 1.6 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 12:36:35 37.9685 34.7727 0.0 -.- 1.2 -.- GUMUSLER-(NIGDE) İlksel 2019.04.04 12:09:03 36.7162 26.6352 8.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel