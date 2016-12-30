Elbistan şehidini bekliyor: Ayhan Güzel bugün toprağa verilecek

1 ŞEHİT 9 YARALI VAR

Suriye’den Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine acı haber geldi. Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde DAEŞ’e karşı mücadele eden birlikte yer alan 26 yaşındaki, çıkan çatışmada şehit düştü. Güzel’in acı haberi, ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde oturan ailesineile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz tarafından verildi. Oğullarının şehit düştüğü haberini alan aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin, babasını bir süre önce kaybettiği öğrenilirken oğlunun acı haberini alan anne Meryem Güzel, Üsteğmen Vural Ekiz tarafından teselli edilmeye çalışıldı.Meryem 1 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başlayan şehit Uzman Çavuş Ayhan Güzel’in Bitlis-Tatvan’dan Fırat Kalkanı Harekatı’na görevlendirildiği öğrenildi. Henüz 1 yıllık evli olan Güzel’in bir de çocuğunun olduğu bildirildi.Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker de yaralandı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, en az 9 asker de yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor.Fırat Kalkanı Harekatı'nın 39'uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin ise Gaziantep'e getirileceği belirtildi.