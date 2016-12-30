Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Aralık 2016 Cuma 02:40

Elbistan şehidini bekliyor: Ayhan Güzel bugün toprağa verilecek

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El-Bab kentinde Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ayhan Güzel’in (26) DAEŞ’li teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

Elbistan şehidini bekliyor: Ayhan Güzel bugün toprağa verilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Elbistan şehidini bekliyor: Ayhan Güzel bugün toprağa verilecek



Suriye’den Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine acı haber geldi. Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde DAEŞ’e karşı mücadele eden birlikte yer alan 26 yaşındaki Elbistanlı Uzman Çavuş Ayhan Güzel, çıkan çatışmada şehit düştü. Güzel’in acı haberi, ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde oturan ailesine Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz tarafından verildi. Oğullarının şehit düştüğü haberini alan aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin, babasını bir süre önce kaybettiği öğrenilirken oğlunun acı haberini alan anne Meryem Güzel, Üsteğmen Vural Ekiz tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Meryem 1 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başlayan şehit Uzman Çavuş Ayhan Güzel’in Bitlis-Tatvan’dan Fırat Kalkanı Harekatı’na görevlendirildiği öğrenildi. Henüz 1 yıllık evli olan Güzel’in bir de çocuğunun olduğu bildirildi.

1 ŞEHİT 9 YARALI VAR

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker de yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, en az 9 asker de yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 39'uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin ise Gaziantep'e getirileceği belirtildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da kar tatili: Okulların tatil olduğu ilçeler Bursa'da kar tatili: Okulların tatil olduğu...
İĞDAŞ'tan elektrik kesintisi için kritik uyarı İĞDAŞ'tan elektrik kesintisi için kritik...
20 ton külçe altın alçı çıktı; Dolandırıcılık çetesinin işi 20 ton külçe altın alçı çıktı; Dolandırıcılık...
Vinç devrildi, trafik felç Vinç devrildi, trafik felç
Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, 5 ölü 25 yaralı var Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı,...
İstanbul'da hava durumu; Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu; Bugün hava nasıl...
Yukarı Çık

Bursa'da kar tatili: Okulların tatil olduğu...
Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Haberi Oku