Emekli maaşından kesintiyi mahkeme durdurdu



Emekli Emin İşler adlı vatandaşın kredi borcu maaşından kesilen 349 liraya yönelik başlatılan hukuk mücadelesinde, mahkeme bankaların alacakları nedeniyle emeklilerin maaşından yaptıkları kesintinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Karar sonrası yapılan kesinti vatandaşın hesabına iade edilecek



İşçi emeklisi Emin İşler’in aylık emekli maaşı 1400 lira... Maaşı, bir kamu bankasına yatırılan İşler geçen yıl Temmuz ayında maaşını çekmek için bankaya gittiğinde ilk şoku geçirdi.Banka, İşler’in hesabından 349 liralık kesinti yapmıştı. Yapılan kesintinin nedeni ise, İşler’in bankaya olan kredi borcuydu.

Ancak yasaya göre, nafaka borçları dışında emekli maaşından haciz yapılamaz. İşler, yapılan kesintinin iadesi için konuyu Bayrampaşa Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne taşıdı. Başvuru, yapılan kesintinin iadesini içeriyordu. Heyet, tarafları dinledikten ve delillerini topladıktan sonra kararını verdi. Heyet, yapılan kesintinin iadesine karar verdi.



"PARALARIN TAMAMI REHİNLİ"

Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan habere göre; Heyetin bu kararı İstanbul İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi’ne taşındı. Heyet kararının iptali istemi ile bankanın açtığı dava 4 Ekim 2017 olarak kayıtlara girdi. Dava dosyasına göre, banka adına yapılan savunmada, İşler’in hesabından yapılan kesintinin hukuka uygun olduğu kaydedilerek özetle "Borçlunun banka nezdinde hesaplarında bulunan paraların tamamı bankaya rehinlidir. Banka da rehin hakkını kullandı" denildi. Mahkeme, tarafların sunduğu delilerin yanı sıra bilirkişi raporu hazırlattı. Raporda, yapılan kesintinin iadesinin gerektiği kaydedildi.

KESİNTİ YASAYA AYKIRI

Mahkeme, çıkan rapor sonrası kararını geçen 11 Eylül günü verdi. Kararda, tüketici hakem heyetinin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmedildi. Kararda şöyle denildi: “Yasal hükümlere aykırı olarak, davacı banka tarafından, davalının izni olmaksızın emekli maaşından yapılan kesintinin iadesine ilişkin verilen hakem heyetinin kararı yerinde.”

NAFAKA HARİÇ KESİNTİ YAPILAMAZ

Av. Şenol Özçakıcı karara ilişkin yaptığı değerlendirmede “Emekli maaşları, nafaka borçları dışında haczedilemez. Emekli hakkında icra takibi başlatılmış olsa dahi, emekli icra dairesine giderek, maaşından kesinti yapılmasına muvafakat etmedikçe, emekli maaşları haczedilemez” dedi.

Av. Özçakıcı açıklamasının devamında “Bankalar, kredi kartından veya bireysel kredilerden kaynaklı alacakları olduğu iddiası ile herhangi bir yasal takip dahi başlatmadan, emekli müşterinin hesabına yatan emekli maaşından otomatik kesinti yapıyorlar. Bankalar, geçen Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi yatırılan 1.000 TL ikramiyeler üzerinde de bu şekilde haksız olarak kesinti yaptı. Emekliler, tüketici hakem heyetlerine başvurarak haksız kesintilerin iptalini sağlayabilir” şeklinde konuştu.