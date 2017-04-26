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26 Nisan 2017 Çarşamba 22:41

Emniyet'te FETÖ depremi; 9 bin 103 personel açı3ğı alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 9 bin 103 personelin açığa alındığını duyurdu

Emniyet'te FETÖ depremi; 9 bin 103 personel açı3ğı alındı
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Emniyet'te FETÖ depremi; 9 bin 103 personel açı3ğı alındı

Emniyet içindeki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda OHAL kapsamında 10 bine yakın personelin kurumla ilişkisi kesildi.


FETÖ ile ilişkisi veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldı

 Emniyet Genel Müdürlüğü'nde FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 9 bin 103 emniyet mensubu açığa alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

"667 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin” 2’nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır.
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