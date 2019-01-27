Emre Aşık için eski eşinden şoke eden ihbar





Eski milli futbolcu Emre Aşık, 3 Haziran 2012'de Fransa'da evlendiği Yağmur Aşık ile evliliğini sonlandırmak istemiş, 12 Kasım günü İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift, yaptıkları boşanma protokolünü de dava açıldıktan dört gün sonra mahkemeye sunmuştu.

Sabah'ın haberine göre protokolde taraflar, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istememişti. Fakat bir müddet sonra Yağmur Aşık, anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini, boşanma protokolünü özgür iradesi ile imzalamadığını belirterek, karşı boşanma davası açtığını bildirmişti. Böylece, çift arasında imzalanan boşanma protokolü, bozulma sürecine girmişti.

Yağmur Aşık, 5 Aralık 2018'de, Taksim Polis Merkezi'ne başvurarak, Emre Aşık'ın FETÖ'ye üye olduğunu beyan ederek eşini ihbar etti. Fakat ihbarcı sıfatıyla ifade vermek istemeyen Yağmur Aşık, polis merkezinden ayrıldı.

Aşık'ın ihbardan vazgeçip ifade vermemesi, kolluk kuvveti tarafından tutanak altına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Emre Aşık'ın FETÖ üyesi olup olmadığı araştırılmak üzere soruşturma başlatıldı.