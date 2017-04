En güzel bayram 23 Nisan, coşkuyla kutlandı

'BAYRAMI DÜNYA ÇOCUKLARIYLA KUTLUYORUZ'

ŞİİRLER DUYGULANDIRDI

ESKİŞEHİR'DE KAR ALTINDA 23 NİSAN TÖRENİ

BAYILAN ÖĞRENCİ, BAYRAĞI BIRAKMADI

ADANA'DA 23 NİSAN COŞKUSU

GÖSTERİLER İLGİ GÖRDÜ

DİYARBAKIR'DA 23 NİSAN GÖSTERİLERİ ŞEHİTLER NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanıyor. Bazı il ve ilçe merkezlerinde hava muhalefeti nedeniyle törenler iptal edilse de, kutlamaların yapıldığı merkezlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu. Toplam 27 ortaokulda eğitim- öğrenim gören bin 156 öğrencinin yaptığı gösteriler töreni izleyenlerden tam not aldı. Miniklerin okuduğu şiirler ise alandakileri duygulandırdı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yıldönümü, İzmir'in Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrenciler ve çok sayıda İzmirli katıldı. Alandakiler ellerinde Türk bayrakları taşırken, çevredeki binalara da dev Türk bayrakları asıldı. Saat 09.30'da İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin, meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla tören başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, protokole minikler tarafından çiçek verildi. Protokolde çocuklara da yer verildi. Daha sonra konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 23 Nisan'ın sevinç ve coşkuyla kutlandığını söyledi. İl Müdürü Yahşi şöyle dedi:"23 Nisan, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir ana tanıklık etmiş, asil bir milletin verdiği bağımsızlık mücadelesinin ardından birlik ve beraberliğin bayraklaştığı gün olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ve onun 'milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatmıştı. Bağımsızlığımızı tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretine azmine, kararlılığına, birlik ve beraberliğine borçluyuz."23 Nisan'ın dünya çocuklarıyla kutlandığını dile getiren Yahşi, "23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz" diye konuştu.Karabağlar Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu öğrencisi Hande Reyhan Ömüralp, ellerinde Türk Bayrağı ve TBMM'nin önünde Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının fotoğrafını taşıyan öğrencilerin oluşturduğu kompozisyonda '23 Nisan' adlı şiiri okudu. Karabağlar Murat Urcan İlkokulu öğrencisi Yağız Yağmur ise 'Hoşgeldin 23 Nisan' adlı şiiri okudu. Şiirler okunurken duygulu anlar yaşandı. Daha sonra toplam 27 ortaokuldan bin 156 karma öğrenci gösteri yaptı. Öğrenciler, Ege yöresine ait müzikler eşliğinde oluşturulan kareografilerle 10 ortaokuldan 96 erkek, 384 kız olmak üzere 480 karma öğrenci 'Efedir Gelen Efe' adlı gösteriyi sundu. 8 ortaokuldan 192 erkek, 192 kız öğrenci olmak üzere 384 öğrenci, 'Egemenlik İlkemizdir' adlı çağdaş hareketlerden oluşan, çeşitli aksesuarla gösteri yaptı. 'Gençlik Hep Birlikte El Ele' adlı gösteride ise 8 ortaokuldan 192 kız öğrenci görev aldı. Finalde 'Ay Yıldızlı Bayrağın Neferleriyiz' adlı gösteri düzenlendi. Gösteriler alandakilerden tam not aldı.Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni kar altında yapıldı.Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı Eskişehir'de etkili oldu. Binaların çatıları ve park halinde araçlar karla kaplandı. Vilayet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk koyma törenine katılan öğrenciler bir süre kar altında bekledi. Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenlere Atatürk Spor Salonu'nda devam edildi. Vilayet Meydanı'ndaki resmi tören ardından Vatan Partisi İl Başkanı Raif Eşkinat ile bir grup partili, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. İl Başkanı Raif Eşkinat'ın konuşmasının ardından partililer 'Mustafa Kemal'in askerleriz' şeklinde slogan attıktan sonra dağıldı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Zafer İlkokulu 3-F öğrencisi İrem Eyrek ile Özel Atayurt Okulları 5-C öğrencisi Ege Erten Vali Azmi Çelik'in koltuğuna oturdu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen de makam koltuğunu Mehmet Gedik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Ceren Yediparmak ve Özel Çağdaş Ortaokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Türe'ye bıraktı.Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında bayılan 13 yaşındaki Mustafa Karabulut, elindeki Türk bayrağını bırakmadı.İslahiye'de Demokrasi Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sabah saatlerinde tören düzenlendi. Kaymakam Ramazan Yıldırım, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, Belediye Başkanı Kemal Vural, daire amirleri, gaziler, askeri erkan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Kutlamalarda öğrencilerin şiir okuduğu sırada Türk bayrağını tutanbaygınlık geçirdi. Karabulut, yere yığılmasına rağmen elindeki Türk bayrağını bırakmadı. Öğrencinin bayıldığını gören yakınındaki bir asker ve öğretmenler hemen yardımına koştu ve onu alanda hazır bulunan ambulansa taşıdı. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen Karabulut, ayıldıktan sonra, görevlilerin elinden aldığı Türk bayrağını taşıdı. Kan şekeri düştüğü belirtilen Karabulut, "Bir anda gözlerim karardı ne olduğunu anlayamadım. Elimde bayrak vardı, bırakmak istemedim" dedi.Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen tören ve gösterilerle büyük coşkuyla kutlandı.23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi., anıta çelenk bırakırken saygı duruşu sonrası, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından bürokratlar ve öğrenciler, bando eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinden töreninin yapılacağı 500 metre uzaktaki'na yürüdü. Buradaki törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş,askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Demirtaş, törene katılanların bayramını kutlarken İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, "Bu devletin düşmanları 15 Temmuz gecesi bir kez daha anlamışlardır. Bu millet, vatanını ve meclisini canı pahasına koruyacak, demokrasi ve egemenlik sonsuza kadar var olacak" dedi.Daha sonra öğrencilerin sunduğu jimnastik, izci, halkoyunları ve mehter takımı gösterileri ilgi toplarken, zihinsel engelli öğrencilerin gösterileri de büyük alkış aldı. Vali Mahmut Demirtaş ile protokol üyeleri 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verdi.23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında okullar tarafından yapılması planlanan gösteriler, dün Kulp İlçesi'nde bugün ise Şırnak'ta şehit olan askerler nedeniyle iptal edildi.Diyarbakır'da, 23 nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı etkinlikleri her yıl olduğu gibi yine İnaloğlu Caddesi'nde bulunan Valilik önünde yapıldı. Yoğun güvenlik önemleri altında yapılan kutlamalara7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.Kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşma Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan tarafından yapıldı. 23 Nisan 1920'de top sesleri altında açılan Gazi Meclis'in açılışından 96 yıl sonra 15 Temmuz gecesi yine bomba sesleri altında toplandığını ifade eden Aslan, "Yüce Meclisimiz ilk açılışında bombalanmamıştı ama, hain kalkışmanın yaşandığı gece halkın iradesi bombalanıyordu. 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır' düsturu ile açılan Meclis o gece milletin azim ve kararlığına birkez daha şahitlik etmiştir. Milletin azim ve kararlığı birlik ve baraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden gelinebileceğini bütün dünyaya bir kez daha gösteriyordu" dedi.Aslan'ın konuşmasının ardından çocuklar tarafından 23 Nisan içerikli şiirler okundu. Daha önce okulların yapması planlanan gösteriler ise dün Kulp ilçesinde bugünde Şırnak'taki çatışmalarda şehitler verilmesi nedeniyle iptal edildi.