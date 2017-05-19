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19 Mayıs 2017 Cuma 20:40

Erdoğan, 19 Mayıs milletimiz için iftihar kaynağıdır

19 Mayıs'ı sosyal medyadan kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.

Erdoğan, 19 Mayıs milletimiz için iftihar kaynağıdır
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Erdoğan, 19 Mayıs milletimiz için iftihar kaynağıdır



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin, teröre, şiddete prim vermeden, sözün ve düşüncenin gücüyle, okumaya, araştırmaya ve sorgulamaya devam edeceklerini biliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  19 Mayıs'a ilişkin açıklamaları şöyle :" Cumhuriyetimizin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimizin iftihar kaynağı, gençlerimiz için ibret vesilesidir. Gençlerimizin 19 Mayıs’ın içerdiği derin mananın idrakiyle, bizi biz yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum.  Gençlerimizin, teröre, şiddete prim vermeden, sözün ve düşüncenin gücüyle, okumaya, araştırmaya ve sorgulamaya devam edeceklerini biliyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."
 




 
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