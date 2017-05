Erdoğan 998 gün sonra yeniden Genel Başkan; Nerede kalmıştık? Yeniden bir aradayız

"HANIM KARDEŞLERİM, SİZLERE AYRI BİR HİTABIM OLACAK"

"AK PARTİ MİLLETİMİZLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR PARTİDİR"

"'NEREDE KALMIŞTIK?' DİYEREK YENİDEN BİR ARADAYIZ"

"16 YILDIR SÜREKLİ BÜYÜYEREK BUGÜNLERE GELDİK"

'nda konuşan, 'Milletimle yeniden kucaklaşmanın heyecanını yaşıyorum dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti bereketi, hepinize, hepimize olsun. Partimizin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin tüm dost kardeşlerimizi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ankara'ya hoş geldiniz diyorum."Biz Allah'tan başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bu böyle biline. AK Parti milletimizin işte tüm bu taleplerinin, beklentilerinin, umutlarının bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Bugün de aynı tarifi yapmaktadır. AK Parti'yi var eden de, bunca yıldır ayakta tutan da bu umuttur. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'nin gündemi, öncelikleri, beklentileri değişmiştir. Değişmeyen tek şey bunları karşılayabilen tek partinin AK Parti olduğu gerçeğidir. AK Parti reformun adresidir."Cumhurbaşkanı Erdoğan,ncesinde salon dışında bekleyen vatandaşlara şöyle seslenmişti:Sizleri 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Fiili bir ayrılığımız vardı ama bugün yine sizlerle beraberiz. Heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. İzmir'den gelen bir midibüste bir kazanın olması bizleri üzdü. Allah'a hamdediyoruz herhangi bir ölü söz konusu değil, yaralılarımıza şifalar diliyorum.Siz kardeşlerime bu uzun yolculukta, 'uzun ince bir yoldayız dedik ya', gündüz gece yürümeye devam edeceğiz. Emaneti bugünlere kadar taşıyan değerli yol arkadaşım, gönüldaşım Binali Yıldırım Bey'e de bir kez daha teşekkür ediyorum.Durmak yok, yola devam. Çok çalışacağız. Bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var, devam edeceğiz. Gerek hanım kardeşlerim gerek gençler gerek ana kademe çok çalışacağız. Üzerimizdeki spekülasyonları sandıktan cevabını vererek yok edeceğiz.Sizleri daha fazla bekletmeden içerideki kardeşlerimizle ekranda buluşturalım istiyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum."AK Parti teşkilatında görev almış, genel başkanlarımıza, kurucularımıza, MKYK üyelerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, il, ilçe belde başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, üyelerimize, köy, mahalle temsilcilerimize burada ifade edemediğim tüm gönüldaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, her birini ayrı ayrı selamlıyorum. Hanım kardeşlerim, sizlere ayrı bir hitabım olacak. Türkiye'de hanımları siyasetin asli unsuru haline getirmiş bir partinin kurucusu olarak ilk günden beri, siz hanım kardeşlerimle beraber yol yürüyor olmanın memnuniyeti ile şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin emeğinin bu parti için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.""AK Parti; yolu da, kaderi de, ülkemizle, milletimizle bütünleşmiş bir partidir. Bizim huzurumuz için görev yapan polislerimize teşekkür ediyorum. Terör örgütleri ile mücadelemize önemli katkı sağlayan korucularımıza teşekkür ediyorum. Hangi kurumda nerede görev yaparsa yapsın, milletimizin büyümesi için emek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü, en büyük takdiri 80 milyonun tamamıyla milletimiz hakediyor.""Bize destek verdiği, en zor zamanda dahi yanımızda yer aldığı için milletimin her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. 19 Mayıs'ı geride bıraktık, 8 gün sonra İstanbul'un Fethi'ni 564. yıl dönümüne ulaşacağız. Süleyman Şah'tan, Osman Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet Han'dan, Gazi Mustafa Kemal'e kadar tüm abide isimler rahmetle anıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce sizlerle helalleşerek ayrılmıştık. Bu sadece hukuki bir ayrılıktı. Gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı düşmedi. Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de hep tek yürek olarak yaşadık. Tam 998 gün sonra yine aynı salonda, 'Nerede kalmıştık' diyerek yeniden bir aradayız.""16 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda sadece rabbimizden yardım istedik. Milletimizden destek talep ettik. Milletimizin hayır dualarına en az sandıkta kullandığı oy kadar önem verdiğimiz için 16 yıldır sürekli büyüyerek bugünlere geldik. Gönül kazanmayı oy kazanmak kadar önemli gördüğümüz için içeride ve dışarıda maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen dimdik ayakta durabildik. Bu ülkede güvenlik kaygılarıyla demokrasi taleplerinin aynı anda karşılanabileceğini gösterebildiğimiz için 81 vilayetin tamamında karşılık bulan tek parti olabildik. Hangi il olursa olsun ulaştık. Hepsine hizmet götürdük bundan sonra da götürmeye devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete tüm hizmetleri götürmek suretiyle herkesi bu ülkenin 1. sınıf vatandaşı haline getirdik. 16 yıl sonra dahi hala, 'AK Parti nedir?' diye sonralar varsa, AK Parti işte budur.""Değerli kardeşlerim, büyük kongrelerimiz hasret giderme ve parti organlarında görev alacak arkadaşlarımızı belirleme yayında kapsamlı bir muhasebe yapmanın da vesilesidir. 2001 yılının ağustos ayında AK Parti'yi kurarken partimizi her şeyi ile milletimize hizmetkar olacak bir anlayışla dizayn ettik. Tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir. Bunun için 'AK Parti milletin partisidir' diyoruz. 16 yıla yakın zamanda milletimizin emanetinin hakkını vermenin gayreti içinde olduk. Faaliyete başlamasından 16 ay gibi kısa bir süre sonrasında iktidara gelen pek az parti örneği vardır.""Üst üste yaşadığımız krizler sebebiyle ekonomimiz batmıştı. Kuyrukları hatırlayın. Salonun yarıya yakını bu kuyrukları hatırlamıyor. En ağırı, 28 Şubat müdahalesi sebebiyle demokrasimiz ağır yaralar almıştı. Siyasi partilerin milli iradeleri ile irtibatı neredeyse tamamen kesilmişti. Devlet ile siyaset, siyaset ile ahlak arasındaki ilişki kirlenmişti. Milletimiz güven, istikrar, huzur istiyordu. Her konuda özgürlük istiyordu, milletimiz yatırım istiyordu. Çöp dağlarından geçilmeyen İstanbul'u hatırlayın, susuluğa mahkum olmuş İstanbul'u hatırlayın. Milletimiz yarınından kaygı duymak değil, geleceğinden emin olmak istiyordu"