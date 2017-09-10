Erdoğan'a benzemeyen heykele 'Kimse Erdoğan'a benzeyemez'li savunma

15 Temmuz hain darbe girişiminin gelecek kuşaklara anlatılması için İzmit'te yapılan park içinde yer alan anıt tartışma konusu oldu. Park içinde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tasvir eden heykel'in, Erdoğan'a benzememesi tepkilere neden olurken, İzmir Belediye Başkanı 'Zaten Erdoğan'a hiç kimse benzeyemez' diyerek eleştirileri haksız buldu.

PARK İÇİNDE 15 TEMMUZ CANLANDIRILMAK İSTENMİŞ

İzmit’e bağlı Topçular Mahallesi’nde, FETÖ’nün darbe girişiminin yıldönümünde, hain darbe gecesinde sembol haline gelen mekanlar heykellerle anlatılmaya çalışıldı. Parkta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Genelkurmay Başkanlığı binası, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve pek çok küçük heykel yer alıyor. Heykellerden birinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tasvir edilmiş. Vatandaşlar, Erdoğan'ın tasvir edildiği heykelin benzemediği yolundaki eleştirilerine ise Başkan Doğan'an tehki geldi.

‘HİÇ KİMSE BENZEYEMEZ’

Büstün Erdoğan’a benzemediği iddialarını değerlendiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Zaten hiç kimse Erdoğan’a benzeyemez. Yapıtlar, yaşadığımız acıları unutmamak için birer simge gibi. Yüzde 100 benzeyecek gibi bir durum söz konusu değil. Bir başka parka daha, uzun adam heykeli diktik. O da benzemiyor. Ama bir simgeyi ifade ediyor. Bu tür çalışmalara böyle bakmak lazım” dedi.

CHP İzmit İlçe Başkanı Ümit Küçükkaya ise “İzmit Belediyesi’nin milyonluk bütçesi var ama gelin görün ki ortaya çıkan çalışma bir trajedi. Büstün Erdoğan’la yakından uzaktan ilgisi yok. İzmit Belediyesi yetkilileri metal yorgunluğu içinde” diye konuştu.