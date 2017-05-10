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10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:45

Erdoğan ABD yönetimini uyardı: Bu bizim için milli güvenlik meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye silah desteği vermeyi sürdüren ABD yönetimini uyardı. Erdoğan 'Bu bizim için milli bir güvenlik meselesidir' dedi.

Erdoğan ABD yönetimini uyardı: Bu bizim için milli güvenlik meselesi
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Erdoğan ABD yönetimini uyardı: Bu bizim için milli güvenlik meselesi


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye silah desteği vermeyi sürdüren ABD yönetimini uyardı. Erdoğan 'Bu bizim için milli bir güvenlik meselesidir' dedi.

Terör örgütü YPG'ye ağır silah desteğinde bulunma kararı alan ABD'ye net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli, bu konuyu ABD Başkanı Trump ile görüşeceğiz" dedi
Beştepe'de, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin YPG'ye ağır silah desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YPG kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor. Suriye ve Irak'ta her gelişme, bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin, terör örgütlerinin değil, bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz. Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. DEAŞ ile mücadele terör örgütü ile olmaz" dedi.
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