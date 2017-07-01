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01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:57

Erdoğan; Aynı çetenin ayakçıları şimdi yollarda

Erdoğan "Şu anda akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali kendini yollara vurup İstanbul'a yürüyen CHP'nin başındaki zat, o dönem de bizim için seçimden sonra Başbakan yurt dışına kaçacak tezviratları yapıyordu."

Erdoğan; Aynı çetenin ayakçıları şimdi yollarda
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Erdoğan; Aynı çetenin ayakçıları şimdi yollarda



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne işaret ederek, "Şu anda akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali kendini yollara vurup İstanbul'a yürüyen CHP'nin başındaki zat, o dönem de bizim için seçimden sonra Başbakan yurt dışına kaçacak tezviratları yapıyordu. Bugün FETÖ ihanet çetesine ve onların dümen suyuna girerek ülkesine iftira atanları korumak için yolları arşınlayanları o dönemde de aynı çetenin ayakçılığını yapar görüyorduk" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1052 günlük aranın ardından il başkanları ile tekrar bir araya geldi. Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan halk oylamasının ardından 2 Mayıs'ta partimize tekrar üye olmuş, 21 Mayıs'taki olağanüstü büyük kongremizde de delegelerimizin teveccühü ile genel başkanlık görevini devralmıştım.

Ardından kongrede seçilen MKYK'yı toplayıp, MYK'yı belirlemiş ve çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Bugün de partimizle ilişkimizi hukuki olarak sona erdiğimiz 2014 yılı Ağustos ayından sonraki ilk il başkanları toplantımızı icra ediyoruz. Esasen il başkanlarımızla daha sonra çeşitli vesilelerle bir araya gelmiş olmakla birlikte şahsımın da katıldığı en son katıldığım genişletilmiş il başkanları toplantımızı 18 Nisan 2014 tarihinde mahalli seçimlerin ardından gerçekleştirmiştik. Bu toplantıda 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli seçimlerin muhasebesini gerçekleşmiştir, seçim sürecinde nasıl alçakça ve kalleşçe saldırılara maruz kaldığımızı konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: "Hafızayı beşer nisyan ile maluldür' derler. Seçim döneminde nasıl kalleşçe saldırılara maruz kaldığımızı konuşmuştuk. Şu anda akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali kendini yollara vurup İstanbul'a yürüyen CHP'nin başındaki zat, o dönem de bizim için seçimden sonra Başbakan yurt dışına kaçacak tezviratları yapıyordu.

İşin doğrusu çok partili hayatımızda siyasetin bu denli seviyesiz hale getirildiği, siyasetçilerin akıllarını ve ruhlarını bu denli kiraya verdiği pek az seçim gördük. Bugün FETÖ ihanet çetesine ve onların dümen suyuna girerek ülkesine iftira atanları korumak için yolları arşınlayanları o dönemde de aynı çetenin ayakçılığını yapar görüyorduk.

O dönemde sergilenen haysiyet cellatlığına milletimizin itibar etmemesinin, tam tersine oynanan oyunu görerek güçlü bir şekilde arkamızda durmasından birilerinin hiç ders çıkarmadığı anlaşılıyor. Artık çoğu ya yurt dışına kaçmış olan ya mahkemelerde adalete hesap veren FETÖ tetikçilerinin ellerine tutuşturdukları malzemeler, kayıtlar, tapeler üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar hala aynı yerde debelenip duruyorlar."

 
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