Erdoğan, başını kuma gömen NATO'ya seslendi

NATO nerede? İttifakın ikinci büyük askeri gücü, terörle mücadelede en etkin roller üstlenen Türkiye, cumhuriyet tarihinin en ağır tehdidini bertaraf etmek için çaba harcarken NATO'nun sessizliği oldukça düşündürücü.

Afrin harekatı öncesi ittifak içinde ABD, Fransa ve Almanya'nın terör örgütlerine verdiği açık destek hafızalardaki yerini korurken, Amerika'nın binlerce TIR silah yardımı verdiği örgütün, Türkiye'ye yönelik 700 kez düzenlediği füze saldırısına NATO'dan bırakın destek mesajını "GIK' sesi bile çıkmadı.

Türkiye NATO ve ittifakın kirli yüzüyle yeni yüzleşmiyor, ancak terörle mücadelede aynı saflarda yıllarca mücadele ettiği müttefiklerinin teröristlerle "Stratejik ortak" ilan etmesini Ankara tarihe derin izlerle çoktan kazıdı.

SAHİ NATO NEREDE?

Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarını korumak, ülkesinin varlığına yönelik terörist yığınakları bertaraf etmek için yürüttüğü Afrin operasyonu sırasında NATO'nun başkenti Brüksel'den cılız 'Türkiye haklıdır' mealinden öte gitmeyen mesajlar geldi. İttifak ruhu, Kilis ve Reyhanlı'ya yönelik roket ve füze saldırılarında ağır yara aldı. Çünkü teröristlerin kullandığı füze ve roketlerin tamamı NATO üyesi ABD tarafından PKK'ya yardım olarak verilen silahlarla düzenlendi. NATO'nun işte bu suskunluğuna Ankara artık sessiz kalmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son iki gündür yaptığı açıklamalarla buna işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da vatandaşlara yaptığı konuşmada NATO'nun suskunluğunu sert bir dille eleştirdi.

3 BİN 300 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da partisinin il kongresinde konuştu. Erdoğan, Afrin Harekatı'nda şu ana kadar 3300 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. "Sefer görev emri" sözlerini tekrarlayan Erdoğan, "Gençler, her gün ben komuta kademesi ile Genelkurmay Başkanımla, "ihtiyaç var mı?"diyorum. Verdiği cevap, "Olsa sayın Cumhurbaşkanım ben size söylerim." Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sefer görev emrini ilan ederiz, önce ben yola çıkarım, ardından da beraber yola yürürüz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kuruluşundan bugüne kadar partimizin değişik teşkilatlarında görev yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Bolu ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bolu, 16 Nisan'da yüzde 62 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 66'lık bir destekle aramızda yer almıştı. Bolulu tüm kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Bizim Bolu'dan beklentimiz daha büyük. 2019 yerel ve hükümet sistemi seçimlerine Bolu'yu çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. Köroğlu'nun ahfadına böylesi yakışır. Öyle bir ses verin ki Afrin'de operasyon yürüten komandolarımız dahi duysun.

Ana kademe 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları, her eve girmeye, her gönüle dokunmaya, her eli sıkmaya hazır mıyız? Tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? Özlediğimiz, görmek istediğimiz Bolu budur. Dışarıda bunun iki misli kongreye gelen vardı. Onları selamlamadan içeri giremezdik. Onları da selamladık. Bugün ben Bolu'yu gerçekten daha farklı gördüm. İnanın şu anda ülkemin her yanı aynen böyle. Dün Mersin'deydim, Antalya'daydım, böyle. Biraz sonra Sakarya'da olacağım, biliyorum ki Sakarya da böyle. AK Parti milletimize aşık. AK Parti bu vatana aşık. Sizin aşkınız zaten bizi deli divane etti. Bolu Dağı'nı kimse delemiyordu, biz deldik. Onlar ne diyordu, yoksa burayı patates deposu mu yapsak, doğalgaz mı depolasak. Bir buralardaki trafik kazaları ile nice canlar gitti. Bunları unutmuyoruz. Biz bu dağı deleriz dedik, deldik. Oralardan bir ucundan girip bir ucundan geçiyor, öbür tarafta şirine ulaşıyoruz.

"SEFER GÖREV EMRİ" AÇIKLAMASI

("Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarına) Gençler, her gün ben komuta kademesi ile Genelkurmay Başkanımla, "ihtiyaç var mı?"diyorum. Verdiği cevap, "Olsa sayın Cumhurbaşkanım ben size söylerim." Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sefer görev emrini ilan ederiz, önce ben yola çıkarım, ardından da beraber yola yürürüz.

Partimizi kapatmaya gayet etmediler mi? Ettiler. Onlar zannediyordu ki biz tuzağı hazırladık ve AK Parti'yi kapattık mı iş bitti. İnsaf be vicdansız. Anayasayı değiştirmeye güce sahip bir partiyi kapatma tuzağı kuruyorlardı ama hesapları tutumadı. Kaderin üstünde bir kader vardı. En büyük hesap Allah'ın hesabıydı. Maruz kaldığımız onca haksızlığın ve yer yer hukuksuzluğun üstesinden milletimizin desteği sayesinde geldik. Bu anlayışla geçtiğimiz 15 yılda Bolu'ya da 11 katrilyon yatırım yaptık Bolu'ya. Toplu konutta 5 bin 441 konutla şehrin çehresini değiştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 300 kilometreye çıkardık. Tekke Barajı ile 3 barajın inşası da sürüyor. Dedeler ve Hasanlar Barajlarının inşasına da yakında başlıyoruz. Durmak yok, yola devam. İşimiz bu.

Buranın kıymetini bilin ha gençler, Allah'ın bu nimeti karşısında ne kadar hamdetsek azdır. Bolu'nun sahip olduğu güzellikleri tüm ülkemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Turizm açısından cazip hale getirecek çalışmalar yürütüyoruz. Artık bu güzellikleri günü birlik turizmin ötesine taşımamız gerekiyor. Hep birlikte üzerimize düşeni yapmalıyız. Haftada 2 günlük konaklama ile dahi 1 milyona yaklaşan turizme varan Bolu'nun, atılacak her adımın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Afrin mücadelesinde bugünkü rakam 3300 teröristi etkisiz hale getirdik. 3300. Mücadele devam ediyor. Kararlılıkla devam ediyor. Biz de kimini söyleyebildiğimiz, kimini söyleyemediğimiz çok şey yaşadık. Teker teker anlatmaya kalksak derdimiz Bolu Dağı'nı aşar. Milletimiz engin sezgisi ile hep haklının yanında yer almıştır. 15 yıllık iktidarımızı milletimizle birlikte Hakk'ın haklının yanında saf tutmamıza borçluyuz. Terör örgütleri kimi zaman topyekün saldırıya geçtiler. Dedik ki, inlerine gireceğiz. Ne oldu? Girdik. Kaçacak delik arar hale geldiler.

Birileri Pensilvanya'ya kaçtı. Kimileri, onun oradaki devasa çiftliğinde. Kimileri Avrupa'nın değişik ülkelerine kaçtı. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. FETÖ mensuplarının ardı ardına giriştikleri darbe teşebbüsleri bizi havsalamızı aşan durumlarla karşı karşıya bıraktı.

"EY NATO, SEN NE ZAMAN GELİP YANIMIZDA YER ALACAKSIN"

Türkiye 15 Temmuz süreçlerinde tarihinin en büyük tehdidini bertaraf etmeyi başardı. 251 şehit verdik, 2193 gazimiz oldu. Gazilerimize inşallah şifalar lütfetsin. Ülkemizi ve milletimizi esir etmek için başlatılan bu saldırıları boşa çıkartır çıkartmaz hemen bir başka tehdit daha başımıza musallat edildi. Terör koridoru oluşturmak isteyenler niyetlerini ifşa ettiler. Kimsenin beklemediği operasyonları başlattık. Bölgede uygulanmaya çalışılan plan bizi işbirliği yaptığımız güçleri gözden geçirmeye mecbur bıraktı. İşte içinde bulunduğumuz NATO, biz bu NATO'nun en güçlü üyesiyiz. Bir sıkıntı olduğu zaman NATO'dan görev geldiğinde, yeri geldi, Somali, Afganistan, Balkanlarda olduk. Suriye'de bu olaylar yaşanırken ey NATO sen ne zaman gelip bizim yanımızda yer alacaksın. Sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor. Peki, sen ne zaman ortaya çıkacaksın. Devamlı ben bunları mı söyleyeceğim. Arkadaşlarım bunları mı söyleyecek. Şu ana kadar hala olumlu bir söz yok. Aynı şekilde diğer bir takım hususlar da kimi başka güçlerle de bölgedeki fiili durum çerçevesinde ortak hareket etme yolunu aradık. Çok ciddi engellerle de karşılaştık.

Şimdi de Afrin'de Zeytin Dalı Harekatını yürütüyoruz. Büyüklüğü 1000 kilometre kareye yaklaşıyor. Tabii ki bu mücadele bedelsiz olmuyor. Harekatlarımızda bedel ödedik, biz de bin yıldır bu toprakları kanlarımız ile sulayarak vatanımız haline getirdik. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerine şifalar diliyorum. Bugün de biz bu fedakarlığı yapacağız ki bizden sonrakilere müreffeh bir gelecek bırakalım. Rabbim milletimizin her bir ferdinden razı olsun.

Türkiye'nin yaptığı operasyonun amacı gün gibi ortadadır. Haklıya hakkını, Haine cezasını vermekten ibarettir. Türkiye yıllarca "Aman ne ben kimseye dokunayım, ne de kimse bana dokunsun" diyen idarei maslahatçılardan çok çekti. Kimi maalesef gafletinin kurbanı oldu, bu haksızlığa, bu ihanete karşı çıkması gereken siyasetçilerimiz, yöneticilerimiz kendi ikballeri için hep sessiz kaldı. Neredeyse benzer şartlarda yola çıktığımız nice ülkenin bugün fersah fersah önümüzde olmasının nedeninin bu olduğunu görüyoruz. Biz buraya 18 milyon kilometre kareden geldik. Düşünebiliyor musunuz? Devamlı kaybettik. Devamlı verdik. Kimse o kaybedenlere hesap sordu mu? Nasıl kaybettik diye sordu mu? Attığımız her adımda bize olmaz dediler. Yapamazsınız dediler. Daha da ileri gidip haddinizi aşmayın dediler.

Artık savunma sanayiinde yüzde 60-65 yerli üretim yapıyoruz. Şimdi biz hepsini kendimiz üretiyoruz. Yanlış komşular bizi mülk sahibi yaptılar. Daha neler olacak, neler. Yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini gerçekleştirdik. Hepsinin de içine adeta gözü kapalı daldık. "Haddinizi aşmayın" diyenlere hadlerini bildire bildire bugünlere geldik. Türkiye, Marmaray projesine başladığında pek çokları dudak bükmüştü; "Yapamazsınız." Yaptık.

Bu Nene Hatunlarımız oldukça biz bu yolda daha çok yürürüz. Bu anlayış ile Bolu'yu, Avrasya Tüneli'ni bitirdi. Dünyanın bir numaralı, bilemediniz ilk 3 içinde olan en büyük havalimanını yapıyoruz. Bu yıl ilk etabını inşallah açacağız. Bununla da kalmıyoruz. Bir de İstanbul'da Kanal İstanbul'u açıyoruz. Dünyaya en ileri teknolojide bir kanal yapıyoruz. Bunu da hep birlikte görecek ve yaşayacağız. Yapacağız. Bize bu yakışır. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak böyle olur lafla olmaz. Öyle terör estirerek, terörize ederek, terör dayatması ile parlamentoya girerek bir yere varamazsınız. Önce bu vatana aşık olacaksınız, sizin bu aşkınız Allah'ın izni ile bu yatırımların da neticeye ulaşmasını sağlayacaktır.

Dün bize dudak bükerek bakan birileri bugün Türkiye'nin bu işleri nasıl başardığına şaşıyorlar. Şimdi bambaşka bir Bolu var. Daha çok şaşıracaklar. Kendilerini dev aynasında görüp Türkiye'yi hiçe sayanların herhalde dudakları uçuklayacaktır. Son dönemde yaşadığımız her hadise bir gerçeği yüzümüze çarpıyor. Eğer bölgenizde ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız hiçbir konuda kimseye muhtaç olmayacaksınz. Her şeyden önce, elin oğlu sana bire yaptığını zaten ona satar. Bununla da kalmaz, en kritik anda musluğu keser. Orada da öylece kalırverirsin. Savunma sanayii gibi alanlarda bunun maliyeti çok daha ağırdı. Buna susturma harekatı derler, sustu. O bize ASELSAN'ı kazandırdı. Biz bu sefer kendi bu tesislerimizi kurduk. Türkiye olarak bu araçların en iyisini yapan ülkelere girdik. Ürünlere talip olduk. 10 tane satın aldık. Her biri 30 milyon dolar. Biz onun çok çok altında bunu üretiyoruz bir de tamir, bakım bu noktada parça falan da vermiyor ha. En kritik anda vermiyor. Şimdi bunlar artık yapılıyor. Arıza şu bu olduğunda sıkıntımız yok. Bunlar aşıldı. O genç mühendislerimiz arazide. Askerimizle yan yana, el ele birlikte.

İsrail gelir de zor gününde senin askerinle yan yana durur mu? İşte onun için kendine yeteceksin. Yüksek teknolojiy dayalı üretimler akşamdan sabaha mümkün değil. Bunları da uzun zaman da olsa yapacağız. Sabırlıyız. Biz kullanım aşamasına getirdiğimiz her ürünümüzü dostlarımızla paylaşıyor, onların da hizmetine sunuyoruz. Milletimizin başarısının ifadesidir. Ülkemizin önünde bambaşka bir dönem açacağız. Bolu'ya da çok büyük bir önem düşüyor. Gece gündüz çalışmak zorundayız. Ben sizlere güveniyorum.

Rabiamızı biliyoruz değil mi? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz asla bölücü değiliz. Onun için 81 milyon tek milletiz.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da partisinin il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Afrin Harekatı'na ilişkin olarak son dakika açıklamalarda bulundu, "Buraya çıkarken 3300 teröristi etkisiz hale getirmişlerdi. Şimdi de Mehmedimiz böyle yürüyor. Dağ, taş demeden yürüyorlar" diye konuştu.

Din adına açıklama yapanlara yönelik olarak tepkisini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız, ilahiyat fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleri ile şuraları ile gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Şu anda salonun içi tıklım tıklım dolu fakat sizleri burada görünce selamlamadan geçemezdim. Biz bugüne kadar hiçbir beşer planında gücün önünde eğilmedik. Sadece rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Sizler gibi kardeşlerim arkamızda oldukça bize eğilmek asla yakışmaz. Dün Mersin, Antalya böyleydi. Bugün Bolu böyle. İnanıyorum ki şu anda Sakarya da böyle. Uzun bir zaman gelemedik, herhalde bizi bağışladınız. Yoğunlukları biliyorsunuz.

3300 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'de şu anda Mehmedimiz, adeta bir savaş icra ediyorlar. Terör örgütlerine karşı adeta bir savaş icra ediyorlar. Ama hamdolsun azimle, kararlılıkla hedefe doğru ilerliyorlar. Buraya çıkarken 3300 teröristi etkisiz hale getirmişlerdi. Şimdi de Mehmedimiz böyle yürüyor. Dağ, taş demeden yürüyorlar.

Cerablus'ta, Rai'de, El Bab'da kendisini gösterdi. Burada 950 kilometre karelik alan kontrolümüzde. Buralarda işgale mi gidiyoruz. Tam aksine biz teröristleri kovalıyoruz. O toprakların gerçek sahiplerine oraları teslim etmeye gidiyoruz. Cerablus'ta böyle olmadı mı, 140 bin halk döndü, oralarda yaşıyorlar. Afrin'de de topraklarına dönmeye başladılar. Biz merhamet dininin mensuplarıyız. Bu yolda azimle, kararlılıkla yürüdük, yürüyoruz. Bu dinin mensupları olarak bizler, zerre kadar burada tavize yetkimiz yok.

"İSLAM ADINA BUNU YAPIYORUZ DİYORLAR, HADİ ORADAN"

Son zamanlardaki bazı ortaya çıkıp da din adına ahkam kesenler var ya, bu noktada da açık net söylemem lazım. Din adına konuşmak bana belki yakışmayabilir ama bir Müslüman olarak dinime zafiyet getirenlere karşı konuşmak da hakkımdır. Biraz dini tedrisatım varsa buradan aldığım ilhamla konuşmam gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız, ilahiyat fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleri ile şuraları ile gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı. İbadete varıncaya kadar, beşeri münasebetlerimize varıncaya kadar bütün ilişkilerine varıncaya kadar bunları anlatmaları lazım. DEAŞ gibi bu insanlar ne diyorlar, İslam adına biz bunu yapıyoruz. Hadi oradan. Bizim dinimizde durup duruken siz bir insanı öldüremezsiniz. Bir insanın ölümüne neden olmak, tüm insanlığın ölümüne neden olmak gibidir. Bizler dinimizi iyi sahiplenecek, ümmeti bölmek isteyenler, FETÖ gibi, o da kürsülerden din adına konuşuyordu. Bunları iyi yaşayacak, iyi bilecek, yolumuza da öyle devam edeceğiz.