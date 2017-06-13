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13 Haziran 2017 Salı 12:01

Erdoğan: Bedelli askerlik Kabine'nin gündeminde değil

Erdoğan bedelli askerlik konusunda, "Kabinenin gündeminde bedelli askerlik yok, o sözler bana ait değil, dedikodudan ibaret" dedi.

Erdoğan: Bedelli askerlik Kabine'nin gündeminde değil
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Erdoğan: Bedelli askerlik Kabine'nin gündeminde değil


Bedelli askerlik konusunda gündem oluşturmaya çalışanlara kötü haber. BBP lideri Destici tarafından ortaya atılan bedelli askerlikle ilgili talep, hükümet tarafından soğuk karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bedelli askerlik konusunda "Kabinenin gündeminde bedelli askerlik yok" açıklamasında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik konusunda, "Kabinenin gündeminde bedelli askerlik yok, o sözler bana ait değil, dedikodudan ibaret" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli askerlik ile ilgili olarak, bir iftar yemeğinde, gündeme gelebileceği konusunda sözler söylediği iddia edilmişti. 

NUMAN KURTULMUŞ DA 'KONU GÜNDEMİMİZDE DEĞİL' DEMİŞTİ

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, "Şu ana kadar Bakanlar Kurulu'na gelmiş böyle bir teklif yoktur" dedi. AİHM'in KHK kararını da değerlendiren Kurtulmuş, bunun doğru bir karar olduğunu belirterek, OHAL Komisyonu ile ilgili olarak "Temmuz itibariyle başvurulara başlanacaktır. Haklı olmaları durumunda bu arkadaşlarımız görevlerine iade edilecek" diye konuştu. 

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

"Bedelli askerlik sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan bir tanesidir. Şu ana kadar Bakanlar Kurulu'na gelmiş böyle bir teklif yoktur."

DARBE RAPORUNA İTİRAZLAR

"Kontrollü darbe teşebbüsü lafını söylemek, 15 Temmuz darbecilerine verilen en büyük destektir. Ortada 250 şehidin olduğu, binlerce, onbinlerce insanın tanklarla tehdit edildiği bir darbe teşebbüsüne kontrollü darbe demek akla zarar bir iştir. Bu darbelerin içerisinde başbakanın idam edildiği darbeler de oldu, siyasi idamların da olduğu darbeler de oldu ama bu kadar kanlı, millet düşmanı, dışarı ile irtibatlı bir darbe olmadı. " FETÖ ile daha iyi bir mücadele nasıl verilebilir", bunu tartışabiliriz ama buradan kalkıp "kontrollü darbe" demek büyük haksızlıktır. Her bir ayağın üstüne gidiliyor."
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