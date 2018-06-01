Erdoğan'dan gençlere sahur sürprizi: Çay hazırsa geliyorum



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine sahur davetinde bulunan bir kullanıcıya 'Çayınız hazırsa geliyorum' yazdı ve öğrencilerle birlikte sahur yaptı...

Üniversite öğrencilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sıcak davet karşılıksız kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine, 'Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?' diye bir soru soruldu, Erdoğan da, 'Çayınız hazırsa geliyorum.' diye cevap verdi.

Erdoğan, ziyaretinden kısa süre sonra ise sahur anlarını Twitter hesabından canlı yayınlandı.

