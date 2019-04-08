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Erdoğan'dan İstanbul seçimleri için kritik açıklama

İstanbul'da yerel seçim tartışmaları konusunda sessizliğini bozan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin iptalini akıllara getiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Örgütlü mücadelenin içinde savcılıklara duyurular var, savcılıklar da bu delillere dayanarak gereğini yapacaktır" dedi...

Erdoğan'dan İstanbul seçimleri için kritik açıklama

İstanbul'da yerel seçim tartışmaları konusunda sessizliğini bozan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin iptalini akıllara getiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Örgütlü mücadelenin içinde savcılıklara duyurular var, savcılıklar da bu delillere dayanarak gereğini yapacaktır" dedi...

08 Nisan 2019 Pazartesi 10:38
Erdoğan'dan İstanbul seçimleri için kritik açıklama

Erdoğan'dan İstanbul seçimleri için kritik açıklama


Yerel seçimlerde 8 gündür sayımı bitirilemeyen İstanbul'daki geçersiz oyların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sessizliğini Rusya ziyareti öncesi bozdu. Erdoğan havalimanında yaptığı açıklamada önemli mesajlar verirken, seçimlerin iptal sürecine yönelik cümleler kurması dikkat çekti; "Örgütlü mücadelenin içinde savcılıklara duyurular var, savcılıklar da bu delillere dayanarak gereğini yapacaktır. Bir de sandıklarda hırsızlıklar var. Temennim odur ki, en ideal şekilde noktayı koyarız." 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin İstanbul'daki sonuçlarına ilişkin olarak, "Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz." dedi. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan "Neredeyse tamamı usulsüz. Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki yargı sürecidir. YSK, özellikle tüm siyasi partiler için, tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını hukuk çerçevesinde koruma zorunluluğumuz var. 'Biz burada organize suçların işlendiğini gördük, görüyoruz' diyorlar. Biz de organize bazı suçların işlendiğini görüyoruz. Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz" dedi. 

Usulsüz seçmen konusuna değinen Erdoğan, "Bazı televizyon, kamera tespitleri var. Nerede, ne gibi yolsuzluklar yapılmış, boş alanlarda, tarlalarda, adreslerde nasıl oy kullanılmış görmekteyiz. Bütün bunlarla bu adımları atacağız. Geçmişte Yalova'da, Ağrı'da bunların örnekleri var. ABD'de yüzde 1 gibi sıkıntılı oy olsa seçimin yenilenmesine gidiyorlar. 13-14 bin oy farkla kimsenin kazandım deme hakkı yoktur" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, "Örgütlü mücadelenin içinde savcılıklara duyurular var, savcılıklar da bu delillere dayanarak gereğini yapacaktır. Bir de sandıklarda hırsızlıklar var. Temennim odur ki, en ideal şekilde noktayı koyarız" diye konuştu. 

İstanbul'a asılan pankartları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin diyecek bir şeyi yoktur. Niçin 'Teşekkürler İstanbul' pankartları asıldı tartışması yaşanıyor. Bir seçim geçilmiş, İstanbul haklına teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir. Ama bütün mesele, YSK'nın son noktayı koyduğu andır" dedi. 


 

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Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimlerCumhurbaşkanı Erdoğan
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