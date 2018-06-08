Erdoğan Demirören hayatını kaybetti | Demirören Medya haberi uzun süre vermedi

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti | Demirören Medya neden suskun?

Demirören Medya'nın yönetim kurulu üyesi, Demirören Holding'in kurucusu İşadamı Erdoğan Demirören hayatını kaybettiğine dair haberler uzun süre gündemde tartışıldı. Hastane öğle saatlerinde işadamı Demiröreni'in yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Ancak saat 12.30'da acı haber geldi.

Vefat iddialarına Demirören Medyası, saatlerce sessiz kalması dikkat çekti. Demirören'in vefatı iddialarına temkinli duran gruba yakın TV kanalları da halkı haberdar etmedi. CNNTürk, NTV kanalları ile Hürriyet, Milliyet gazeteleri ile grup medyası dışında yer alan Haber kanalları NTV, Habertürk, Kanal24'ün vefat haberini okurlarına izleyicilerine duyurmaması dikkat çekti. İşadamı Erdoğan Demirören aynı zamanda Demirören Holding Kurucusuydu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası olan Erdoğan Demirören; 79 yaşındaydı.

Bazı haber ajansları Erdoğan Demirören'in ölüm haberini geçerken, duayen işadamının tedavi gördüğü hastaneden kritik açıklama geldi.

HASTANE'DEN İLK AÇIKLAMA BÖYLE GELDİ



Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in sağlık durumuyla ilgili olarak tedavi gördüğü Florance Nightingale Hastanesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Durumu kritikliğini muhafaza etmektedir" denildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Erdoğan Demirören'in sağlık durumuna ilişkin olarak Florance Nightingale Hastanesi'nden açıklama yapıldı.

Genel Medikal Koordinatör Uzman Doktor Özgür Şamilgil imzasıyla yapılan açıklamada, "Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bir süredir hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. Durumu kritikliğini muhafaza etmektedir" denildi.

Özellikle sosyal medyada Erdoğan Demirören öldü mü? sorusu tartışılıyor. Erdoğan Demirören Vatan ve Milliyet gazetelerinden sonra Doğan Medya Grubunu da satın almıştı. Erdoğan Demirören kimdir? Erdoğan Demirören nereli? Özellikle sosyal medya ve arama motoru Google üzerinden bu soruların yanıtları en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor.

28 Ağustos 1937 yılında Bursa İnegöl'de doğan Erdoğan Demirören, 79 yaşındaydı...

VEFAT HABERİ YARIM SAAT SONRA GELDİ

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören'in doktoru yaptığı açıklamada, "Erdoğan Demirören 11.53'te aramızdan ayrılmıştır. Allah kalanlara sabırlar versin" ifadelerini kullandı. Demirören Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal da "Pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakıben cenaze töreninin yapılmasını planlıyoruz" dedi

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Erdoğan Demirören'in vefatının ardından hastaneden açıklama yapıldı. Demirören'in doktorundan yapılan açıklamada, "Burada size acı bir haberi vermek için toplanmış bulunuyoruz. Erdoğan Demirören 11.30 gibi aramızdan ayrılmıştır. Allah kalanlara sabırlar versin. Her şey çok taze. 31 Mayıs 2018 itibarı ile solunum yetersizliği ile yoğun bakıma alınmıştır" dedi.

Demirören Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Erdoğan Demirören'in cenaze töreniyle ilgili olarak, "Pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakıben cenaze töreninin yapılmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğmuştur. Saint Benoit Lisesi orta bölümünden mezunu oldu. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

İLK GAZ ŞİRKETİ

1956-57 senelerinde Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel olarak futbol oynadı. Babası Şükrü Demirören`in 1957 yılında vefatı neticesinde babasının kurucusu olduğu Sirkeci de Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyette bulunan "Kolaylık Oto" Müessesinin başına geçmiştir. Ve o tarihten bugüne kadar çalışmaları genişleyerek devam etmektedir. Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1971'de devren satın aldı. Yaptığı yatırımlarla gaz sektörünü, Türkiye'nin en büyük sektörü haline getirdi. Bir anda kırk sekiz şirkete çıktı, çok genişledi. 1980'de açıklanan 24 Ocak Kararları'ndan sonra ise küçülmeye karar verdi. Şu an şirketlerinde ait 804 vasıta ve dört gemi var.

DEMİRÖREN GRUBUNUN BAŞINDA YER ALIYOR

Bugüne kadar yürüme engelliler için on iki bin araba dağıttı. Demirören Grubu'nun başında yer alan Erdoğan Demirören, uzun yıllardır Kanlıca ile Anadolu Hisarı arasında bulunan Marki Ahmet Necip Bey Yalısı'nda oturuyor.

Tülin Demirören ile Evli olan Erdoğan Demirören 3 çocuk babasıdır.

Erdoğan Demirören'e Haliç Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.

Bugün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Demirören Şirketler Gurubunun sektörel olarak belli başlı firmaları şunlardır :

LPG Gurubu: Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San AŞ., Milangaz AŞ., Likidgaz A.Ş., Mutfakgaz A.Ş., Güneşgaz A.Ş: LPG depolama ve dağıtım şirketlerini bünyesinde bulunduran bu grup, Türkiye sathında 24 dolum tesisi, 40 bin ton stoklama kapasitesi, 2950 adet ana bayisi ile 450 bin tona ulaşan satış potansiyeline sahiptir. Bunun yanında 195 adet tır, tank ve treylerinden oluşan nakliye filosu ile hizmeti sürmektedir.

Demirören Tüp İmalat A.Ş : LPG Tevzi Şirketlerinin, çeşitli ebattaki tüp ihtiyaçlarını, gerekse bu tüplerin vana ve subap ihtiyaçlarına cevap vermek gayesi ile İzmir/Bornova`da faaliyetlerinin sürdürmektedir.

Parsat A.Ş.: İstanbul/Avcılar'da bulunan ve otomotiv yan sanayinin önde gelen kuruluşlarından olan Parsat Piston San. ve Tic. A.Ş. Alman Kolbenschmidt Lisansı ve işbirliği ile 1970 yılından bu yana çeşitli ebatta üretilen pistonlarla gerek iç piyasaya gerekse ihracaata pazarlanmaktadır.

Ata Eğitim A.Ş.: İstanbul Balmumcu`da bulunan kendi binasında hizmet vermekte olan Özel Ata Lisesi, anaokulu, ilköğretim ve lise bölümlerinde faaliyet göstermektedir.