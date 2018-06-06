Erdoğan; Ekonomik göstergeler iyi durumda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası iftar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan "Bunların tek derdi Erdoğan'ı çökertmek. Öyle sipariş üzere kredi derecelendirme kurumu ile bir yere gidemezler. Ekonomik göstergeler iyi durumda. Ekonomimize bakarak değil, ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahcup olacaklar mı?" dedi..



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası iftar programına katıldı. Erdoğan buradaki programının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ''Bunların tek derdi Erdoğan'ı çökertmek. Öyle sipariş üzere kredi derecelendirme kurumu ile bir yere gidemezler. Kur ve faizde oynanan oyunlarla ekonomimizi etkilemeye çalışıyorlar, ekonomik göstergeler iyi durumda'' dedi.

"BAKALIM MAHCUP OLACAKLAR MI?"

Erdoğan "Ekonomimize bakarak değil, ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahcup olacaklar mı? Bunların derdi ne biliyor musunuz? 24 Haziran. 24 Haziran'da acaba AK Parti'yi çökertebilir miyiz? Erdoğan'ı çökertebilir miyiz? Bütün hesapları bu. Ama çökertemeyecekler, başaramayacaklar" ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasının başında ''Halen sınırlarımız içerisinde, Kuzey Irak'ta terör örgütlerine karşı operasyon yürüten tüm askerlerimize, El Bab'tan Afrin'e kadar güvenlik sağlayan askerlerimize, istihbaratçılarımıza başarılar diliyorum. Allah bu büyük mücadeleyi yürüten tüm kahramanlarımızı korusun diyorum'' şeklinde hitap etti.

Erdoğan ''Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlıklarına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz'' dedi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Bundan 16 yıl önce bir Türk vatandaşı, AB ülkeleri vatandaşlarının üçte biri kadar gelire sahipti, bugün bir Türk vatandaşı, AB vatandaşlarının yaklaşık üçte ikisi kadar bir gelire sahip hale gelmiştir. Hedefimiz, 2023'e kadar bu oranı eşitlemek ve hatta geçmektir."

"DÜNYANIN 34 FARKLI ÜLKESİNDE 78 ŞEHİTLİĞİ OLAN BİR MİLLETİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına, gazilerimize millet ve devlet olarak sahip çıkıyoruz. Bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü mücadelenin karşılığını verebilmemiz mümkün değildir. Biz sadece bu fani dünyada gaziler, şehit yakınlarımız madur olmasın diye gayret gösteriyoruz. Eksikler, aksaklıklar elbette olabilir, kimi terbiyesizler elbet çıkabilir, bunlar çözülür. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz.'' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Biz dedelerimizden ve onların dedelerinden Balkan Savaşı'nda onların kahramanlık hikayelerini dinlerdik. Sonra Kore'nin hikayelerini bizzat yaşayanlardan dinlemeye başladık. Sonra 15 Temmuz hepimizin yaşadığı bir kahramanlık hikayesiydi. Eğer hedeflerimizin peşinden gideceksek gelecekte de şehitlik ve gazilik hikayeleri anlatılmaya devam edecektir. Biz tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diyerek bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta ifade ediyoruz'' dedi.

Erdoğan ''Oda yönetiminde 15 Temmuz gazileirmizden isimlerin olmasından da mutlu oluyorum. Savunma sanayii başta olmak üzere yüksek teknoloji alanında yapılan atılımın Ankara'yı çok başka yere taşıdığına inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

''EKONOMİK GÖSTERGELER İYİ DURUMDA''

"Yatırımları 16 yılda 11 kat arttırdık" diyen Erdoğan '' Biz sadece güçlü meclis, güçlü Türkiye demiyoruz aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz. Türkiye ortaya koyduğu ekonomi modeli ile dünya çapında bir efsanedir. Yıllık 5.7 büyüme ile dünya ortalamasının üzerinde bir gelişme gerçekleştirdi. Son 10 yılda 8 milyona yakın istihdam ile Avrupa ülkelerinin tamamından daha fazla iş imkanı açmıştır. Kurlar üzerinden oynanan oyunalarla ekonomimiz sabote ediliyor. Makro rakamlar açısından bakılınca Türkiye bırakın gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş olan ülkelerden de çok ileri bir fotoğraftadır. Turizmle vurmayı hedeflediler. Bu yıl 40 milyon turisti ağırlayacağız.'' dedi. Erdoğan ''Türkiye'nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Erdoğan ''Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara, katılım şirketlerine ve diğer yatırım mecralarına yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun.'' şeklinde seslendi.

