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Erdoğan'ın avukatı Özel: Belgelerin sahte olduğu tescillenmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, 'yurt dışına (Man Adası’na) para transfer ettiler' iddiasının tamamen yalan olduğu, elinde salladığı belgelerin sahte olduğu, mahkeme kararıyla da tescillenmiştir." dedi.

Erdoğan'ın avukatı Özel: Belgelerin sahte olduğu tescillenmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, 'yurt dışına (Man Adası’na) para transfer ettiler' iddiasının tamamen yalan olduğu, elinde salladığı belgelerin sahte olduğu, mahkeme kararıyla da tescillenmiştir." dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 19:55
Erdoğan'ın avukatı Özel: Belgelerin sahte olduğu tescillenmiştir

Erdoğan'ın avukatı Özel: Belgelerin sahte olduğu tescillenmiştir

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açtığı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam 197 bin lira tazminata mahkum edilmesine ilişkin, ''Buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, müvekkilim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları hakkında ortaya attığı 'yurt dışına (Man Adası’na) para transfer ettiler.' iddiasının tamamen yalan olduğu, elinde salladığı belgelerin sahte olduğu mahkeme kararıyla da tescillenmiştir.'' dedi.

Kılıçdaroğlu 'Man Adası iddiaları' için tazminat ödeyecek 'Ben o davayı mutlaka kazanacağım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı.

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalının davacılar hakkında iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu ve yurt dışına herhangi bir para gönderilmediğinin anlaşıldığını belirterek, açılan haksız fiile dayalı davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Mahkeme, 110 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 bin lira manevi tazminatın Ahmet Burak Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 25 bin lira manevi tazminatın Mustafa Erdoğan'a, 20 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye ve 10 bin lira manevi tazminatın da Mustafa Gündoğan'a, 28 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak, ödenmesine hükmetti.

Mahkemenin kararını AA muhabirine değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Kasım 2017 tarihinde partisinin grup toplantısında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, müvekkillerim hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Elinde salladığı birtakım kağıtları da iddialarına delil gibi kamuoyuna göstermişti. Kılıçdaroğlu, müvekkillerimin yurt dışına para transfer ettiklerini, elindeki kağıtların da bu transferin dekontları olduğunu iddia etmişti.'' ifadelerini kullandı.

Avukat Özel, iddianın tamamen gerçek dışı ve Kılıçdaroğlu’nun elinde salladığı belgelerin de sahte olduğunu kamuoyuna duyurduklarını belirterek, ayrıca iddia ile iftiralara karşı suç duyurusunda bulunduklarını ve tazminat davası açtıklarını anımsattı.

İlgili mahkemenin tazminat davasını karara bağladığını aktaran avukat Özel, ''Buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, müvekkilim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları hakkında ortaya attığı 'yurt dışına (Man Adası’na) para transfer ettiler.' iddiasının tamamen yalan olduğu, elinde salladığı belgelerin de sahte olduğu, mahkeme kararıyla da tescillenmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu, bu iftirasından dolayı mahkeme tarafından müvekkillerime toplam 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Hatırlatmak isterim ki bu dosya, Kılıçdaroğlu'nun iftiraları ilk dile getirmesine yönelik açılmış ve sonuçlanmış dosyadır. İftiraları sonraki günlerde de tekrarlaması nedeniyle kendisi hakkında 3 dosya daha açılmıştır ve bu dosyalar henüz sonuçlanmamıştır.'' diye konuştu.

Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının bu mahkeme kararıyla bir kez daha düştüğü seviyenin acınası olduğunu ifade eden Özel, açıklama ve iddialarında son derece titiz ve dikkatli olması gereken CHP Genel Başkanı'nın, eline tutuşturulan kağıt ve kulağına fısıldanan yalanlarla kürsüye çıktığını ancak iddia ve iftiralarıyla hem kendisini küçük düşürdüğünü hem de yüklü miktarda tazminata mahkum olduğunu dile getirdi.

Muhabir: Muhammed Enes Can

Son Güncelleme: 07.06.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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