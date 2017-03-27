Erdoğan'ın Hayır çadırını ziyareti muhalefeti sevindirdi

ERDOĞAN BUGÜN HAYIRLI BİR İŞ YAPTI

Türkiye referandum sürecinde, 16 nisan yaklaştıkça artan siyasi gerginliği,'ın beklenmedik ziyareti ile yerini yumuşak bir iklime mi bırakıyor. Böyle bir değerlendirme için henüz erken olsa da, muhalefet, Erdoğan'ın muhalefet partilerinin kampanya yürüttüğü'na yaptığı ziyareti çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayır' standını ziyareti için, "Cumhurbaşkanı da sonunda 'hayır' kampanyasına katılanların terörle bir ilgisi olmadığını anlamış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı, bugün hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Atatürk buna asla 'evet' demezdi., Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın birleştirilmesine karşı olan bir liderdir. Atatürk istese yapabileceği konumda ve güçteyken bunu elinin tersiyle itmiştir. Tam 87 yıl sonra sizin bunu dayatmanız, Atatürk'e karşı büyük bir haksızlıktır." dedi.Gök, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İstanbul'da halk oylaması standlarını gezerken, "hayır" propagandası yürütülen bir standa ziyarette bulunmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı da sonunda 'hayır' kampanyasına katılanların terörle bir ilgisi olmadığını anlamış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı, bugün hayırlı bir iş yapmıştır." ifadesini kullandı.Anayasa değişikliği teklifi içinde yer verilen ve beşte üç çoğunlukla Meclisin seçiminin yenilenmesine karar verme yetkisinin bir fesih yetkisi olduğunu savunan Gök, "Cumhurbaşkanı meseleyi bir başka mecraya çekerek, genel başkanımızla sanki bir seçim mücadelesi yapıyor görüntüsü veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı burada bir seçim yapmıyoruz. Sayın Genel Başkanımıza cevap vermek niye size düşsün? O, AKP Genel Başkanının işi." dedi.