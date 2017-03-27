﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Mart 2017 Salı 19:15

Erdoğan'ın Hayır çadırını ziyareti muhalefeti sevindirdi

Erdoğan'ın Hayır çadırını ziyareti muhalefeti sevindirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Erdoğan'ın Hayır çadırını ziyareti muhalefeti sevindirdi

Türkiye referandum sürecinde, 16 nisan yaklaştıkça artan siyasi gerginliği, Erdoğan'ın beklenmedik ziyareti ile yerini yumuşak bir iklime mi bırakıyor. Böyle bir değerlendirme için henüz erken olsa da, muhalefet, Erdoğan'ın muhalefet partilerinin kampanya yürüttüğü Hayır Çadırı'na yaptığı ziyareti çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

ERDOĞAN BUGÜN HAYIRLI BİR İŞ YAPTI

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayır' standını ziyareti için, "Cumhurbaşkanı da sonunda 'hayır' kampanyasına katılanların terörle bir ilgisi olmadığını anlamış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı, bugün hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Atatürk buna asla 'evet' demezdi. Atatürk, Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın birleştirilmesine karşı olan bir liderdir. Atatürk istese yapabileceği konumda ve güçteyken bunu elinin tersiyle itmiştir. Tam 87 yıl sonra sizin bunu dayatmanız, Atatürk'e karşı büyük bir haksızlıktır." dedi.

Gök, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İstanbul'da halk oylaması standlarını gezerken, "hayır" propagandası yürütülen bir standa ziyarette bulunmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı da sonunda 'hayır' kampanyasına katılanların terörle bir ilgisi olmadığını anlamış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı, bugün hayırlı bir iş yapmıştır." ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliği teklifi içinde yer verilen ve beşte üç çoğunlukla Meclisin seçiminin yenilenmesine karar verme yetkisinin bir fesih yetkisi olduğunu savunan Gök, "Cumhurbaşkanı meseleyi bir başka mecraya çekerek, genel başkanımızla sanki bir seçim mücadelesi yapıyor görüntüsü veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı burada bir seçim yapmıyoruz. Sayın Genel Başkanımıza cevap vermek niye size düşsün? O, AKP Genel Başkanının işi." dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Hayır çadırıErdoğan
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kuzu Kuzu geldi'ye cevap: Yine giderim 'Kuzu Kuzu geldi'ye cevap: Yine giderim
Payitaht'ın Osmanlıca'sı evlere şenlik Payitaht'ın Osmanlıca'sı evlere şenlik
Halay çeken Bakan Çelik'e sahte dolar mı attılar Halay çeken Bakan Çelik'e sahte dolar mı attılar
Sinan Oğan'ın konuşmasını basmaya kalktılar, 2 polis yaralı Sinan Oğan'ın konuşmasını basmaya kalktılar,...
3 milyon kişi İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışıyor 3 milyon kişi İran'dan Türkiye'ye geçmeye...
Eşine dayak attığı iddia edilen vali yardımcısı konuştu; Eşim rahatsız Eşine dayak attığı iddia edilen vali yardımcısı...
Yukarı Çık

'Kuzu Kuzu geldi'ye cevap: Yine giderim
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için söylenen "15 Temmuz'dan sonra kuzu kuzu geldi"...

Haberi Oku